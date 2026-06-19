A Salice Salentino la Crono Individuale e a Coppie

SALICE SALENTINO (Lecce) – Dopo il successo delle manifestazioni ciclistiche ospitate negli ultimi anni, Salice Salentino si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento di grande prestigio per il ciclismo amatoriale nazionale. Domenica 21 giugno andrà infatti in scena il 1° Trofeo Speedpass, evento organizzato dalla ASD Sport Bike, dal Team Amici di Simone e da Macchia Rappresentanze.

L’evento avrà un’eco particolare nel panorama nazionale, dal momento che sarà valido come Campionato Nazionale CSI 2026 sia nella specialità della Cronometro Individuale sia nella Cronometro a Coppie, richiamando atleti provenienti da diverse regioni italiane pronti a contendersi gli ambiti titoli tricolori. Partenza ed arrivo fissati al Campo Sportivo di Salice Salentino, con la corsa contro il tempo in solitaria prima a scattare nella mattinata pugliese, e in seconda battuta quella a coppie.

I cronomen si misurano lungo un tratto della Strada Provinciale 107, l’arteria che collega Salice Salentino ad Avetrana. Attesi al via 80 atleti per la crono individuale e 50 coppie per la crono in tandem.

Predominanza pugliese nelle maglie di gara, con ciclisti provenienti dal Comitato di Lecce, Foggia, Taranto, Bari e Brindisi, ma con atleti iscritti dalla provincia di Frosinone, dal Lazio, dal Molise, Abruzzo e Marche. Non inosservati tra loro e logicamente tra i favoriti Massimo Viozzi e Cinzia Zacconi, coppia di coniugi marchigiani (del Comitato di Fermo) assai noti nel panorama del ciclismo amatoriale italiano e nel circuito CSI. Tesserati per il team New Mario Pupilli, sono pluridecorati in maglia arancioblu, dove hanno conquistato numerosi titoli nazionali e regionali sia a livello individuale che nella categoria coppie.

Un percorso veloce e particolarmente adatto alle prove contro il tempo, caratterizzato dall’assenza di difficoltà altimetriche significative. L’unica vera insidia potrebbe essere rappresentata dal vento, elemento spesso determinante nel territorio salentino e capace di influenzare l’andamento della gara.

Le coppie percorreranno i primi sette km della Provinciale 107 per poi invertire il senso di marcia e fare ritorno a Salice Salentino, completando così una prova complessiva di 14 km. Gli atleti impegnati nella cronometro individuale, invece, pedaleranno lungo i primi cinque km del tracciato prima di effettuare il giro di boa e rientrare verso il traguardo di Salice Salentino, per una distanza totale di 10 chilometri.

Il circuito offrirà quindi agli specialisti delle prove contro il tempo l’opportunità di mettere in mostra potenza, tecnica e capacità di gestione dello sforzo, qualità indispensabili per conquistare la maglia tricolore con lo scudetto di Campione Nazionale CSI.