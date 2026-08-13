Praja in vendita, Paradiso lascia: “Vado via da Gallipoli dopo 18 anni”. 15 giorni di chiusura sono insostenibili

GALLIPOLI – La decisione è arrivata dopo il colpo del Tar e soprattutto dopo un’estate che, per la proprietà della Praja, avrebbe dovuto essere quella dei grandi eventi e che invece si è trasformata in un punto di rottura. La storica discoteca di Gallipoli è stata messa in vendita. Pierpaolo Paradiso ha lasciato la carica di amministratore delegato della società Risto&Disco, affidando la gestione ai soci e dando, insieme a Francesco Susca e Adriano Lucidi, mandato per vendere l’attività e il brand. Una scelta che arriva dopo la conferma della chiusura per 15 giorni, dall’8 al 21 agosto, disposta dal questore di Lecce.

“Non c’è più la voglia di crescere e fare quello che c’era una volta”, dice Paradiso al telefono. E nelle sue parole c’è tutta la stanchezza di chi considera ormai conclusa una storia durata 18 anni. Il nodo è soprattutto economico: fermare una discoteca nel pieno di agosto significa cancellare una parte decisiva della stagione, con eventi già programmati e investimenti sostenuti dalla società. La discussione nel merito del ricorso arriverà soltanto a settembre, quando però i danni prodotti dallo stop saranno già difficilmente recuperabili.

Paradiso contesta soprattutto l’idea che la discoteca possa essere chiamata a rispondere anche di ciò che accade fuori dal locale. “Siamo responsabili di ciò che succede fuori e non più dentro”, afferma. Poi racconta lo sforzo compiuto negli anni per garantire la sicurezza: “Arrivavamo a militarizzare fino allo Zen e dietro alla Baia Verde. Le ho provate tutte!”. E sintetizza così la sua posizione: “Il fenomeno è sociale! Io non ce la faccio più!”.

La proprietà sostiene che l’ordinanza abbia avuto conseguenze pesantissime sulla programmazione, facendo saltare appuntamenti nazionali e internazionali. “Io non sono più in grado di organizzare eventi grandi perché si applica una responsabilità oggettiva ingiusta”, dice Paradiso, mettendo a confronto la situazione gallipolina con quella di altre aree della Puglia: “In Valle d’Itria fanno eventi da 20 mila persone e va tutto bene”.

Tra gli episodi citati dalle autorità nel provvedimento ci sono due presunti casi di violenza sessuale, furti, risse, aggressioni e 17 casi di gravi intossicazioni da alcol. Ma Paradiso respinge l’idea che ogni episodio possa essere ricondotto alla responsabilità della discoteca. Per lui la decisione di vendere non è dunque soltanto una scelta economica, ma la fine di un rapporto personale con un’attività diventata parte della sua vita. “Io ho due figlie femmine e un figlio maschio, la discoteca, che aveva fatto 18 anni”, racconta. E annuncia il proprio futuro: “Me ne vado da Gallipoli, dove ho una casa. Torno a fare l’agente di commercio. Non ho più interessi economici. A malincuore vado via. Lascio il Salento”.

Il locale riaprirà il 22 agosto per un ultimo appuntamento prima dell’addio. Restano i dipendenti e una storia costruita in quasi due decenni. “Mi dispiace per i 350 lavoratori che erano l’anima della discoteca”, dice Paradiso. Rischia di spegnersi una parte importante della storica movida estiva gallipolina, dove passavano i più grandi dj del mondo.