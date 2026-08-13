Ugento, l’addio a Daniele Congedi: svolti i funerali in Cattedrale

UGENTO (Lecce) – Si sono svolti oggi nella Cattedrale di Ugento, con cerimonia officiata dal vescovo monsignor Vito Angiuli, i funerali di Daniele Congedi, il 28enne travolto e ucciso lo scorso 9 agosto. La salma del giovane era giunta in chiesa a mezzogiorno per consentire l’ultimo saluto da parte della comunità.

Dagli esami autoptici eseguiti sulla salma è emerso che il 28enne non sarebbe deceduto all’istante a seguito dell’impatto. Per determinare se un tempestivo intervento dei soccorsi avrebbe potuto salvarli la vita, si attende ora l’esito degli accertamenti istologici predisposti dal medico legale.

L’automobilista coinvolto, un 22enne del posto, è iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale, con le aggravanti della fuga e dell’omissione di soccorso. Il giovane, presentatosi il giorno successivo ai Carabinieri accompagnato dal proprio legale, ha dichiarato agli inquirenti di non essersi reso conto di aver travolto un ciclista, ipotizzando nell’immediato un impatto con un animale.