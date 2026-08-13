Notte di furti nel Capo di Leuca: spaccata in un bar e parcometri svaligiati

SALENTO – Prosegue la scia di colpi nel Capo di Leuca, dove nella notte si sono verificati due distinti episodi di furto ai danni di un’attività commerciale e di impianti di sosta a pagamento.

A Spongano, i malviventi hanno preso di mira la caffetteria “Le More” in Piazza Bacile. Dopo aver sfondato la vetrina d’ingresso con una spaccata, i ladri sono penetrati all’interno del locale asportando il contante presente nel registratore di cassa, diversi pacchetti di sigarette e numerosi biglietti del “Gratta e Vinci”, per poi far perdere le proprie tracce. Oltre al valore della merce sottratta, ancora in fase di esatta quantificazione, si registrano ingenti danni alle strutture dell’esercizio. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tricase, che hanno avviato i Rilievi, acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e ascoltato i residenti.

Nelle stesse ore, un secondo colpo è stato messo a segno in località Felloniche, alle porte di Santa Maria di Leuca. In questo caso gli autori del furto hanno danneggiato e forzato diversi parcometri per sottrarre l’incasso contenuto all’interno. La ditta incaricata della gestione dei dispositivi sta eseguendo le verifiche sul numero esatto degli apparecchi colpita e sull’ammontare del bottino. Sull’episodio sono in corso le indagini dei Carabinieri della Stazione di Castrignano del Capo.