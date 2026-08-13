Entra nel vivo l’estate novolese 2026

Novoli (Le) – Entra nel vivo la rassegna “Estate Novolese 2026”, il cartellone di even es vi promosso dal Comune di Novoli in collaborazione con il tessuto associa vo locale, all’insegna dello slogan “Vivi l’estate. Vivi Novoli”.

Un programma variegato pensato per valorizzare i luoghi della ci à, oﬀrire momen di svago e promuovere la socialità e lo sport. Tra i principali appuntamen in programma si aggiunge uﬃcialmente la “Giornata del Volley”, prevista per martedì 25 agosto alle ore 21 in Piazza

Sant’Antonio. L’evento, promosso dall’associazione Novoli Volley Lions, proporrà una serata speciale tra sport, diver mento e spe acolo aperta a tu a la ci adinanza, giovani ed entusiasmo.

«L’Estate Novolese rappresenta una straordinaria occasione per riappropriarci dei nostri spazi urbani e condividere momen di festa, cultura e sano intra enimento» — dichiara il Sindaco di Novoli, Marco De Luca. «Desidero rivolgere un sen to e profondo ringraziamento ai componen della Consulta delle Associazioni, agli amministratori comunali con delega all’Associazionismo e a tu e le realtà del territorio che hanno lavorato con passione e spirito di servizio per alles re questo programma. Inizia ve come quelle in calendario, dimostrano quanto l’associazionismo sia fondamentale per la nostra crescita sociale. Questo impegno corale regala alla nostra comunità momen di vera aggregazione, inclusione e vitalità. Invito

tu i ci adini e i visitatori a vivere insieme la bellezza della nostra estate».

Il Programma dell’Estate Novolese 2026

17 – 18 Agosto | Morgana Metanoia Fes val – Via Salice (a cura dell’Associazione Metanoia)

21 Agosto (ore 19:30) | Santa Messa in Piazza Regina Margherita per l’evento

commemora vo in onore di Giusy Chirien ; a seguire piantumazione e benedizione

dell’albero in via Sacco e Vanze .

(Ore 21:30): Esibizione della Cover Band di Vasco Rossi (a cura del Comune di Novoli)

25 Agosto (ore 21:00) | Giornata del Volley – Serata di sport e spe acolo in Piazza

Sant’Antonio (a cura della Novoli Volley Lions)

27 Agosto (ore 21:00) | Spe acolo di musica e danza popolare in Piazza Regina Margherita

(a cura del Comune di Novoli)

28 Agosto (ore 20:00) | Presentazione Novoli Calcio in Piazza Regina Margherita (a cura del

Comune di Novoli)28 Agosto (ore 20:30) | Spe acolo “Hansel e Gretel” e omaggio musicale a Manuel Fra ni

in Piazza Regina Margherita (a cura della Compagnia del Musical “C’era una volta”)

29 Agosto (ore 20:30) | Degustazione di vini in via Vico Mazzo (a cura dell’Associazione

Vicoli Divini)

30 Agosto (ore 21:30) | Spe acolo musicale “Kalinka”: band i nerante in Piazza Regina

Margherita (a cura del Comune di Novoli)

2 Se embre (ore 20:30) | Spe acolo dell’A.s.d. Centro Danza Il Sogno (estra o del proge o

“Wanderlust”), a seguire spe acolo per bambini con l’Agenzia Bambuballa Animazione in

Piazza Regina Margherita (a cura del Comune di Novol