Lecce capitale dello sport: presentato WELLKEND 2026. Tre giorni di sport, cultura e inclusione tra il barocco e il mare

LECCE – La prima edizione di WELLKEND si terrà dall’11 al 13 settembre 2026: Lecce e San Cataldo si trasformeranno in un palcoscenico a cielo aperto, un progetto strategico di valorizzazione territoriale che punta a integrare sport, turismo sostenibile e crescita economica. L’iniziativa, concepita come un festival moderno del movimento, propone un modello policentrico che coinvolgerà l’intero tessuto urbano e costiero, trasformando il territorio in un’esperienza immersiva per atleti, famiglie e turisti.

Il programma: un viaggio sportivo in tre tappe tra storia e natura

Il cuore pulsante di WELLKEND si snoda attraverso tre location d’eccezione, ognuna con una vocazione specifica:

1. Il centro storico: l’anima barocca del movimento

Il patrimonio architettonico di Lecce diventerà la cornice scenografica per discipline che uniscono benessere e bellezza monumentale.

• Running & Community: La gara podistica di 10 km attraverserà i vicoli e le piazze storiche, offrendo un tracciato di alto valore tecnico e urbano. Per le famiglie e i meno giovani è prevista la “Camminata Familiare” , un percorso inclusivo aperto anche a persone con differenti abilità.

• Urban Fitness: Piazza Sant’Oronzo ospiterà il “Ride di bike” , sessioni di spinning a ritmo di musica. Per chi cerca un’esperienza più intima, la “ Silent Fit ” permetterà di praticare attività fisica tra i monumenti utilizzando cuffie wireless.

• Tradizione: Spazio anche alla cultura locale con sessioni di pizzica , danza ritmica e momenti istituzionali nelle corti storiche.

2. San Cataldo: il polo sportivo dell’acqua e dell’outdoor

La marina leccese sarà il quartier generale delle discipline acquatiche e delle attività all’aria aperta, sfruttando la morfologia della costa e i siti archeologici sommersi.

• Endurance Acquatico: In programma gare di Aquathlon , il celebre “Miglio marino” (nuoto in acque libere) e competizioni di vela e kite .

• Esplorazione e Subacquea: Un’attività di rilievo sarà lo snorkeling fotografico per bambini, kayak fishing , SUP e le immersioni guidate (aperte anche ai diversamente abili) per scoprire le bellezze archeologiche di Porto Adriano .

• Sport sulla Sabbia e Natura: Il litorale ospiterà tornei di beach volley, massaggio thailandese, sessioni di a c quafit ness diffuse e una randonnée di mountain bike che collegherà la costa all’entroterra.

3. Fitness Expo (LecceFiere): il villaggio tecnico e formativo

Il polo fieristico fungerà da fulcro indoor, garantendo la continuità delle attività con qualsiasi condizione meteo.

• Masterclass e Palchi tematici: L’area sarà dotata di un palco principale per le ride del Group Cycling e altri 4 palchi dedicati a Zumba, GAG, Pilates, Yoga e Ritmica Funzionale . Tutti i palchi saranno dotati di led wall da supporto alle lezioni delle varie discipline.

• Aree Specialistiche: Previsti 600 mq per Crossfit e Hyrox , due tatami per arti marziali ( Judo, Krav Maga, Aikido , Karate, Kali filippino, muay thai , kung fu, full contact ), un ring per boxe , una gabbia di MMA e una pedana per la scherma.

• Eccellenza e Formazione: Un’area relax con 18 lettini per massaggi sportivi ospiterà anche un corso internazionale di massaggio hawaiano con rilascio di attestato.

• Area Kids: I più piccoli avranno percorsi dedicati, mini-duathlon , simulatore di pesca per bambini e staffette per promuovere il movimento sin dalla giovane età.

WELLKEND non è solo un evento, ma un investimento sullo sport come forza motrice per il benessere sociale. Grazie a una governance che vede il Comune di Lecce come capofila in sinergia con Megal Pool SSDaRL, Federazioni sportive(Triathlon, Atletica, Paralimpiche) e 365 Giorni in Puglial’evento garantisce standard tecnici elevati, una sicurezza certificata e visione programmatica.

L’attenzione alla comminity rimane inoltre il pilastro trasversale: ogni attività è stata progettata per essere accessibile, eliminando le barriere architettoniche e promuovendo lo sport come strumento di emancipazione e dignità

Adriana Poli Bortone, sindaco di Lecce: “Quando mi è stato chiesto di supportare WELLKEND, ho accettato immediatamente, apprezzando il coraggio e la forza dell’idea progettuale. Ritengivadano sempre premiate le iniziative private che danno lustro e visibilità a Lecce e le sue marine. L’augurio è che possa essere la prima di edizione di un evento che si ripeta negli anni, crescendo di stagione in stagione.”

Cristian Casili, Vicepresidente Regione Puglia: “Come Regione, stiamo investendo nello sport non soltanto come pratica agonistica, ma come autentica politica pubblica, come diritto di cittadinanza e come strumento di benessere collettivo, inclusione sociale e sviluppo territoriale.

Il riconoscimento di Regione Europea dello Sport 2026 rappresenta per noi non un punto di arrivo, ma una responsabilità. La responsabilità di continuare a creare opportunità, abbattere barriere, favorire la partecipazione di tutte e tutti e costruire comunità più sane, coese e dinamiche. In questo percorso, iniziative come WELLKEND assumono un valore strategico fondamentale, perché dimostrano come sport, cultura e turismo possano diventare insieme motori di crescita, innovazione e sviluppo sostenibile per l’intera Puglia.”

Paolo Pagliaro, Consigliere Regione Puglia: “Questo rappresenta un anno particolarmente significativo per la Regione Puglia dal punto di vista sportivo, essendo stata designata Regione Europea dello Sport 2026. Proprio per questo, la Regione è chiamata a dimostrare concretamente il proprio impegno nel sostenere e valorizzare eventi di tale portata. Manifestazioni di questo livello meritano infatti il massimo supporto, poiché sono capaci di abbattere le barriere, coinvolgere l’intera comunità e promuovere, attraverso lo sport, un’autentica cultura dell’inclusione.

Giancarlo Capoccia, Assessore allo Sport del Comune di Lecce:“Oggi abbiamo annunciato con emozione la prima edizione di WELLKEND, il primo festival multimediale del turismo e del benessere di Lecce. La manifestazione nasce da un’intenzione semplice ma potente dei fratelli Lofino, mettere insieme ciò che spesso viaggia separato: sport, cultura, turismo e benessere. Questo per creare un’unica esperienza capace di parlare a famiglie, giovani, professionisti e visitatori. Personalmente sin da subito ho sposato il progetto certo che non sarà soltanto un evento ma, piuttosto, un’occasione unica per Lecce e nel sud Italia. Quando un’idea è giusta trova sempre le persone giuste per realizzarla.”

Nevio D’Arpa, Amministratore Delegato 365 Giorni in Puglia: “Wellkend non è soltanto un appuntamento di carattere sportivo. Manifestazioni di questo tipo sono anche strumenti in grado di generare movimento economico per il territorio. Oltre agli atleti, arriveranno in città anche accompagnatori, familiari, tecnici e via dicendo. Si creerà un evento nell’evento che genererà un indotto economico significativo. E poi, anche la scelta di organizzarla a settembre ha un valore strategico, dal momento che si prolunga la stagione turistica contribuendo alla destagionalizzazione del turismo. Inoltre, proprio in BTM, il turismo sportivo rappresenta da anni uno dei temi centrali. Eventi come questo offrono quindi l’opportunità di mettere in rete gli operatori del settore, favorendo la creazione di un prodotto turistico strutturato, capace di valorizzare la stagione e, al tempo stesso, di contribuire alla destagionalizzazione dell’offerta.”

Enza Casto, Amministratrice Megal Pool SSDaRL: “Per noi lo sport non è soltanto attività fisica, competizione o benessere: è soprattutto uno strumento di inclusione, partecipazione e crescita sociale. Abbiamo voluto creare un evento in cui ogni persona possa sentirsi accolta, valorizzata e protagonista, indipendentemente dall’età, dalle capacità fisiche o dal proprio percorso di vita. WELLKEND nasce proprio con questa visione: abbattere le barriere, favorire l’incontro tra le persone e dimostrare che lo sport appartiene davvero a tutti. Crediamo che attraverso il movimento si possano costruire relazioni, opportunità e una comunità più forte, aperta e solidale. Ringrazio tutte le associazioni, le società sportive, le istituzioni, i partner e le eccellenze del territorio che hanno creduto in questo progetto e che, con il loro contributo, stanno trasformando WELLKEND in una grande festa dello sport, dell’inclusione e della condivisione.”