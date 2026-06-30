Dal 2 al 17 luglio Not(t)e di Luna, VIII edizione del festival diretto dal sassofonista salentino Diego Vergari

CUTROFIANO (Lecce) – Si apre il 2 luglio 2026 a Cutrofiano l’ottava edizione di NOT(t)E DI LUNA, il festival diretto dal sassofonista salentino Diego Vergari che porta la grande musica classica in alcuni dei luoghi più suggestivi del Salento, trasformando piazze e cortili storici in palcoscenici a ingresso libero. Il programma si sviluppa in cinque appuntamenti tra Cutrofiano, Galatina e Collepasso (Le). Protagonista la grande musica classica, tra tradizione e contemporaneità, con concerti con artisti di fama internazionale, prime esecuzioni assolute e la sezione Academy con masterclass e workshop.

Inaugurazione con il Monochrome Quintet, formazione di clarinetti che esplora la purezza del suono naturale, giovedì 2 luglio a Cutrofiano, sulla scena delle Scuderie Palazzo Filomarini, in Piazza Municipio.

Concerto d’eccezione con il trio formato da Laura Marzadori (Primo Violino del Teatro alla Scala), Diego Vergari (sax) e Sara Metafune (pianoforte) sabato 4 luglio a Galatina presso l’Ex Monastero Santa Chiara, in Piazzetta Galluccio. In programma la prima esecuzione assoluta di opere originali loro dedicate da compositori italiani ben noti nel panorama nazionale ed internazionale come Emanuele Stracchi, Diego Conti, Davide Moretti ed Alberto Manzo.

Martedì 14 luglio la Corte interna del Palazzo Baronale di Collepasso ospiterà Sina Quartet, formazione internazionale di saxofoni, con la partecipazione straordinaria di Diego Vergari.

Giovedì 16 luglio si torna alle Scuderie Palazzo Filomarini di Cutrofiano per “Elementa”, il progetto innovativo di Isabella Fabbri che fonde suoni acustici, elettronica e canti ancestrali ispirati agli elementi naturali.

Venerdì 17 luglio a Galatina, presso l’Ex Monastero Santa Chiara, gran finale con il duo composto dal sassofonista spagnolo Antonio Garcia Jorge e dalla pianista Mariagrazia Lioy.

Da 3 anni il festival ha anche attivato una speciale sezione “Academy”, con uno sguardo rivolto alla formazione e ai nuovi talenti. A Cutrofiano, presso il Mercato della Cultura di Cutrofiano, Antonio Garcia Jorge e Diego Vergari terranno una Masterclass il 16-17 luglio (numero chiuso, posti già esauriti), mentre Isabella Fabbri il 17 luglio guiderà il Workshop “A life in Music” sullo sviluppo della carriera professionale (ingresso libero).

«Arrivare all’ottava edizione è un traguardo che conferma la forza della nostra visione: rendere la grande musica classica un patrimonio accessibile a tutti, abbattendo le barriere d’accesso alla bellezza. Affiancare grandi interpreti internazionali ai giovani talenti, in cornici architettoniche di pregio, è il cuore pulsante del nostro lavoro. Invitiamo il pubblico a vivere queste serate all’insegna dell’ascolto puro e della condivisione.» Diego Vergari, Direttore Artistico di NOT(t)E DI LUNA

Tutti i concerti sono alle ore 21.

L’ottava edizione di NOT(t)E DI LUNA è organizzata dall’Associazione Culturale ArtisticaMente in Movimento con il patrocinio e il contributo dei Comuni di Cutrofiano, Galatina e Collepasso.