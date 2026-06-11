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Mistero svelato, dietro i manifesti elettorali anonimi c’è il ritorno del diritto all’olio di oliva e del cutrubbo

“Dietro i 6X3 comparsi durante la campagna per le elezioni amministrative nelle province di Lecce e Brindisi, un progetto culturale e di comunicazione sull'accessibilità dell'olio: torna il Diritto dell'Olio e il Cutrubbo di Benvenuto”

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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