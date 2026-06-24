Le previsioni meteo di domani 25 giugno

Puglia – Al mattino sereno ovunque. Al pomeriggio ancora schiarite su gran parte della regione, salvo locali addensamenti sui settori interni e sul Subappennino dauno. In serata tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli sereni o al più parzialmente nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio marcata instabilità su Alpi e Prealpi con temporali sparsi; più stabile sull’Emilia Romagna. In serata residue precipitazioni sui settori alpini, migliora altrove con cieli poco nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con sole prevalente. Al pomeriggio forte instabilità sulle zone interne delle regioni Tirreniche, sereno altrove. In serata rapido miglioramento con graduali schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino condizioni generalmente stabili su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio rovesci diffusi sulla Basilicata, acquazzoni sparsi su Campania e Calabria, isolati su Puglia e Sicilia;. In serata e in nottata tornano stabilità e progressive schiarite ovunque.

Temperature minime stabili o in lieve calo al centro, stazionarie o in rialzo altrove; massime stabili o in lieve aumento da nord a sud.

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