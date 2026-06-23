Ordine degli Ingegneri della provincia di Lecce, Francesco Micelli si conferma presidente

Francesco Micelli si conferma ancora per un quadriennio presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Lecce. La nomina nella prima seduta del Consiglio eletto nell’ultima tornata elettorale del 10 e 11 giugno.Segretaria Serena Carrisi, tesoriera Marina Marti. Vice presidente vicario Stefano Pisanello. Ben 9 dei 15 consiglieri del mandato 2026-2030 sono donne, molte le new entries. Professione, sfide energetiche, territorio, formazione, governo dei cambiamenti in atto, tra continuità e innovazione, le priorità in agenda.

Con il consueto passaggio di consegne dalla precedente Consigliatura e la nomina delle cariche statutarie, si è insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Lecce per il quadriennio 2026-2030.

Ancora per quattro anni al timone della squadra di governo degli ingegneri salentini, è stato designato il prof. ing. Francesco Micelli, ordinario di Tecnica delle Costruzioni presso l’Università del Salento. Sarà affiancato dalla segretaria, ing. Serena Carrisi, ingegnere civilespecializzata nel settore della progettazione architettonica sostenibile, efficientamento energetico, progettazione strutturale, della sicurezza sui luoghi di lavoro e prevenzione incendi, già consigliera tesoriere nella precedente consigliatura e dalla tesoriera ing. Marina Marti, ingegnere civile e imprenditrice edile, già consigliera nella precedente consigliatura. Vice presidente vicario sarà l’ing. Stefano Pisanello, alla sua prima esperienza in Consiglio, che raccoglie idealmente il testimone del fratello Marco, vice presidente nel mandato 2022-2026, scomparso nel 2023, eletto per acclamazione, come tutte le altre cariche, nell’aula consiliare intestata al fratello, in un momento di alta densità emotiva.

Le cariche neo varate nella prima seduta sono espressione del gruppo “Noi Ingegneri-Per l’Ordine di Tutti”, che nella tornata elettorale con voto telematico del 10 e 11 giugno scorsi ha portato nell’assise dell’Ordine, tra conferme e new entries, tutti i 15 candidati, con una massiccia presenza femminile, ben 9 consigliere. Con l’ing. FrancescoMicelli, mister preferenze con 1125 voti su 1367 elettori complessivi, il nuovo Consiglio è quindi composto dall’ ing, Stefano Pisanello, dall’ing. Serena Carrisi, l’ing. Iunior Caterina Marasco, l’ing. Paolo Maria Congedo, l’ing. Ilaria Parata, l’ing. Mauro Pellè, l’ing. Francesca Felline, l’ing. Antonio Notaro, l’ing. Marina Marti, l’ing. Silvia Giancane, l’ing. Carola Lategola, l’ing. Selenia Arigliano, l’ing. Anna Bruno, l’ing. Stefano Pelagalli.

“Il nuovo Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, nel segno della continuità e dell’innovazione, – ha sottolineato il presidente Francesco Micelli – intende rafforzare il ruolo dell’ingegneria come motore di sviluppo sostenibile, sicurezza e progresso e quello dell’Ordine come sentinella della società civile per garantire la qualità dei servizi professionali. In un contesto segnato da profonde trasformazioni digitali, energetiche e sociali, sarà fondamentale promuovere modelli capaci di coniugare competenza tecnica, responsabilità e tutela dell’interesse pubblico. Particolare attenzione sarà rivolta al territorio salentino, affinché crescita e salvaguardia procedano insieme, e alle sfide legate alle nuove infrastrutture energetiche, affrontate con rigore scientifico e indipendenza. Centrale resterà inoltre la formazione continua, quale leva strategica per valorizzare tutte le professionalità. L’Ordine si propone così come soggetto autorevole, aperto e competente, al servizio della comunità e delle sue prospettive future.”

Nei prossimi giorni si procederà alla nomina del vice presidente e a ridisegnare e rendere più incisivo l’assetto delle Commissioni e di tutte le articolazioni operative fondamentali per tradurre in azioni concrete impegno e iniziative consiliari.