Le Previsioni Meteo di domani 24 Giugno 2026

Puglia

Mattinata stabile su tutta la regione con nuvolosità alternata a schiarite. Al pomeriggio possibile qualche locale acquazzone nelle zone interne. In serata nuovo tempo stabile con ampie schiarite.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino molti addensamenti specie sulla Pianura Padana, ma senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio instabilità in aumento con sviluppo di temporali su Alpi, Prealpi e Appennino e con locali sconfinamenti, invariato altrove. In serata e in nottata tempo in miglioramento con graduali schiarite da est.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio instabilità in aumento con temporali in sviluppo nelle zone interne ed in movimento sulle pianure del versante tirrenico, localmente fin sulle coste, soleggiato sul versante adriatico. Migliora dalla serata con schiarite dai quadranti orientali.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con cieli per lo più soleggiati. Nel pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo sulle zone interne ed in movimento verso le pianure del versante tirrenico, localmente fin sulle coste specie del Cilento e della Calabria. Tra serata e nottata torna la stabilità con schiarite, salvo qualche innocuo disturbo nuvoloso sulle coste tirreniche.

Temperature minime e massime stabili o in lieve diminuzione su tutta l’Italia.