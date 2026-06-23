Pugno duro del Questore sulla sicurezza: notificati 4 avvisi orali

LECCE – Giro di vite sulla sicurezza a Lecce e provincia. Il Questore dr. Giampietro Lionetti ha emesso quattro provvedimenti di Avviso Orale nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti socialmente pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica.

L’operazione è il risultato di un’attenta attività di analisi e monitoraggio condotta dalla Divisione Anticrimine della Questura di Lecce. Nello specifico, gli uffici centrali hanno istruito e trattato direttamente tre dei quattro provvedimenti, mentre il quarto è scaturito da una proposta formulata dal Commissariato di P.S. di Otranto.

I profili dei destinatari, che spaziano dai giovanissimi ai pluripregiudicati, confermano l’eterogeneità degli interventi sul territorio.

un diciannovenne residente nel leccese, già noto alle forze dell’ordine ed è stato recentemente arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Per il ragazzo si tratta di una conferma della sua linea di condotta, essendo già stato destinatario di un analogo avviso orale quando era ancora minorenne.

Un uomo di 47 anni di Lecce, già denunciato in passato per reati tra cui vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate, maltrattamenti in famiglia, furto in abitazione e resistenza a Pubblico Ufficiale è stato nuovamente colpito dalla misura.

Nei giorni scorsi era stato sorpreso dalle Volanti alla guida di un veicolo nonostante la Prefettura gli avesse già revocato la patente.

Il provvedimento ha colpito anche un uomo di 39 anni con alle spalle condanne per spaccio di droga, possesso di documenti falsi ed evasione. Già arrestato a dicembre 2025 in esecuzione di un ordine di carcerazione, in quell’occasione era stato trovato nuovamente in possesso di sostanze stupefacenti e in compagnia di altri pregiudicati.

L’ultimo avviso orale è scattato nei confronti di un ragazzo di 17 anni residente a Lecce. Il giovane è stato recentemente denunciato a piede libero per resistenza a Pubblico Ufficiale in concorso, segnalato per uso di droga e monitorato a causa delle sue frequentazioni con soggetti con precedenti penali.