Ortopedia di Gallipoli al limite: sempre meno personale, sindacati e associazioni lanciano l’allarme prima dell’assalto estivo

GALLIPOLI – Con l’estate ormai quasi iniziata e il Salento che si prepara ad accogliere centinaia di migliaia di turisti, cresce la preoccupazione per la situazione dell’Unità Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale “Sacro Cuore di Gesù” di Gallipoli. Sindacati e associazioni parlano apertamente di una condizione di emergenza organizzativa che rischia di mettere in difficoltà uno dei presidi sanitari più importanti della fascia jonica proprio nel periodo dell’anno in cui la popolazione residente aumenta in maniera esponenziale, arrivando in alcune località del territorio a moltiplicarsi fino a dieci volte rispetto ai mesi invernali.

A lanciare l’allarme sono la Fp Cgil Lecce e l’Associazione “Sacro Cuore di Gesù – Ospedale dell’Arco Jonico Salentino”, che denunciano una progressiva riduzione dell’organico medico culminata con il pensionamento, avvenuto nel mese di giugno, del direttore della struttura complessa di Ortopedia e Traumatologia. Un’uscita che si aggiunge ad altri pensionamenti già registrati negli ultimi anni senza che sia stato garantito un adeguato ricambio del personale.

Secondo il sindacato, è impensabile che un Dea di primo livello come quello di Gallipoli possa restare privo di una propria autonomia gestionale e funzionale e senza un responsabile di riferimento per il reparto. La Fp Cgil evidenzia inoltre il rischio che le emergenze traumatologiche possano essere sempre più frequentemente dirottate verso il “Vito Fazzi” di Lecce, struttura già alle prese con un forte sovraccarico di attività e con un pronto soccorso costantemente sotto pressione.

Anche l’associazione “Sacro Cuore di Gesù Ospedale dell’arco ionico salentino”, presieduta da Giacinto Scigliuzzo, sottolinea come l’attuale assetto organizzativo possa creare criticità nella gestione clinica dei pazienti. La direzione aziendale ha affidato temporaneamente le funzioni di coordinamento al responsabile dipartimentale dell’Ortopedia aziendale in servizio a Lecce, ma per i firmatari dell’appello questa soluzione non sarebbe sufficiente a garantire l’efficienza di un reparto chiamato ad affrontare un prevedibile aumento dei traumi legati all’intensa presenza turistica. Viene inoltre segnalata la necessità, in alcuni casi, di trasferire pazienti o pratiche cliniche verso il capoluogo, con inevitabili ripercussioni sui tempi di risposta e sull’organizzazione delle cure.

Da qui la richiesta alla Direzione generale della Asl Lecce di procedere immediatamente con la nomina di un facente funzioni per la guida dell’Unità Operativa di Ortopedia e, parallelamente, di avviare il concorso per la scelta del nuovo primario. L’associazione estende inoltre l’appello anche al reparto di Ginecologia e Ostetricia, anch’esso in attesa della nomina di un nuovo direttore. La preoccupazione è che, senza interventi rapidi, il sistema sanitario dell’area jonica possa trovarsi in seria difficoltà proprio nei mesi più delicati dell’anno. Gallipoli e i comuni limitrofi rappresentano infatti uno dei principali poli turistici della regione e, tra giugno e settembre, vedono aumentare in modo vertiginoso il numero di presenze. Per sindacati e associazioni non c’è più tempo da perdere: servono nuove assunzioni, una guida stabile per il reparto e un piano straordinario che garantisca continuità assistenziale e sicurezza ai residenti e alle migliaia di visitatori che ogni giorno affollano le coste salentine.