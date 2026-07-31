Futuro Nazionale con un gazebo in Piazza Mazzini a Lecce: “Non ci faremo intimidire”

Dopo l’aggressione di Taranto, Futuro Nazionale risponde con un gazebo in Piazza Mazzini a Lecce Sabato 1 Agosto ore 18:00, parteciperà all’evento l’On. Rossano Sasso, Responsabile Regionale per la Fase Costituente. “Non ci faremo intimidire”, ripetono i militanti salentini.
A pochi giorni dal vile gesto avvenuto a Taranto, dove un gruppo di attivisti ha distrutto il gazebo di Futuro Nazionale, il Partito, guidato dal Generale Roberto VANNACCI, risponde con i fatti, senza paura. Sabato 1 Agosto 2026, dalle ore 18:00 in Piazza Mazzini a Lecce, si terrà un importante gazebo di tesseramento e raccolta firme sulla legittima difesa.
Rispondiamo alla violenza con la forza delle idee, al rispetto con il rispetto, all’odio con la democrazia e la legalità. Perché è così che ci si comporta in un Paese civile e democratico. “L’iniziativa vuole essere un segnale chiaro, le idee non si cancellano con la violenza. “Non ci faremo zittire – ripetono i militanti – Non ci fermeremo. Sabato 1 Agosto invitiamo tutti i cittadini perbene a scendere in Piazza Mazzini. Per dire che la democrazia si difende, la legalità si rispetta e l’Italia si ama a testa alta”.
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