Leverano, scontro in maggioranza: l’opposizione chiede le dimissioni, Rolli rilancia “Confrontiamoci davanti ai cittadini”

La crisi politica che scuote il Comune di Leverano si trasforma in un durissimo botta e risposta tra opposizione e sindaco. Dopo il venir meno del numero legale nell’ultima seduta del Consiglio comunale e le prese di distanza di alcuni esponenti della maggioranza, i consiglieri di minoranza del gruppo “Futuro Sostenibile” chiedono al primo cittadino Marcello Rolli di fare un passo indietro, sostenendo che la sua amministrazione abbia ormai esaurito la propria spinta politica.

Per l’opposizione, le dichiarazioni del consigliere Paolo Paladini e quelle degli assessori Mariantonietta Gala e Pierluigi Valentino, insieme al consigliere Fabrizio Cagnazzo, rappresentano “l’atto di morte politica” dell’attuale maggioranza. I consiglieri contestano al sindaco una gestione “solitaria, autoritaria e arrogante del potere” e ritengono che non disponga più di una reale maggioranza consiliare, accusandolo di voler prolungare la legislatura solo per arrivare all’approvazione del Piano urbanistico generale. Da qui l’invito a rassegnare immediatamente le dimissioni e a restituire la parola agli elettori.

La replica del sindaco non si è fatta attendere. Rolli respinge le accuse e ribalta il piano dello scontro politico. “Alla fine del secondo mandato, quindi a conclusione di un ciclo politico, gli amministratori e le amministratrici realmente responsabili concludono il loro mandato e si presentano ai cittadini con un resoconto su ciò che hanno realizzato”, afferma. Poi l’affondo contro chi ha deciso di lasciare la maggioranza: “Ci sono amministratori ed amministratrici che non si preoccupano dell’interesse pubblico, del danno che si determina con lo stallo amministrativo, e pensano al loro futuro, al loro interesse personale, motivando la decisione di uscire dalla maggioranza con argomenti privi di ogni fondamento, surreali e pretestuosi”.

Il primo cittadino chiude lanciando una sfida pubblica ai suoi ormai ex alleati, accusandoli di essersi sottratti al confronto istituzionale: “Li invito a un confronto pubblico, a rapportarsi con me davanti ai cittadini e alle cittadine di Leverano, invece di fuggire dal Consiglio comunale e di nascondersi dietro a un documento scritto. Vediamo se hanno il coraggio di confrontarsi con me pubblicamente”. Parole che certificano come la frattura interna alla maggioranza sia ormai esplosa alla luce del sole e che lasciano presagire settimane di forte tensione politica, con il futuro dell’amministrazione comunale sempre più appeso agli sviluppi delle prossime sedute consiliari.