Nidi d’infanzia, De Blasi attacca la Regione: “Tagliato il 20% dei posti, così si mettono a rischio servizi e occupazione”

La riduzione del 20% dei posti coperti economicamente nei nidi d’infanzia accreditati finisce al centro dello scontro politico in Regione Puglia. A lanciare l’allarme è il consigliere regionale della Lega, Gianni De Blasi, che accusa l’amministrazione regionale di aver scelto un taglio lineare per far fronte alla carenza di risorse destinate ai servizi educativi per la fascia 0-3 anni. Secondo l’esponente del Carroccio, la decisione colpisce indistintamente le nuove strutture e quelle storiche, con il rischio di mettere in difficoltà economica numerosi gestori, costretti a sostenere gli stessi costi di personale pur a fronte di una riduzione dei posti finanziati.

Nel suo intervento, De Blasi annuncia inoltre l’intenzione della Lega di chiedere una modifica immediata del provvedimento, sostenendo che le conseguenze potrebbero ricadere sia sugli enti gestori sia sulle famiglie.

“La Regione Puglia non ha i fondi per coprire il crescente fabbisogno del servizio educativo 0-3 anni e, per nascondere il buco economico, ha deciso di mettere in campo un esercizio di contabilità creativa: una riduzione netta e lineare del 20% dei posti su ciascuna unità di offerta, che colpisce indistintamente sia i nuovi accreditamenti sia le strutture storiche già esistenti e appena convalidate nella prima finestra temporale.

Prima le strutture storiche potevano contare su una stabilità programmata basata sul pieno accreditamento delle loro capacità ricettive. Ora, da un giorno all’altro, si vedono sottrarre il 20% della copertura economica per ogni singola unità. Un taglio che mette in ginocchio soprattutto gli asili storici della nostra regione, i quali si trovano oggi nell’assurda condizione di avere entrate ridotte ma spese fisse immutate. Le spese di personale devono infatti rimanere tarate sul 100% dei posti accreditati, senza che i gestori abbiano alcuna certezza su come coprire il 20% tagliato dalla Regione, esponendo le attività al rischio di andare in perdita.

Il cortocircuito è letale: da un lato la Regione taglia i fondi all’80% delle frequenze e dall’altro vi è l’impossibilità per le strutture di ridurre il personale, stante l’obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali in base al bacino di utenti ma anche quello relativo al rigoroso rispetto degli standard professionali maturati dai lavoratori sino ad oggi. Un conto salatissimo tutto a carico dei privati e del terzo settore, con prospettive incerte e ridotte al lumicino, e con tutti i rischi connessi alla instabilità di enti che offrono servizi pubblici essenziali.

Come Lega chiederemo di raddrizzare velocemente il tiro con la modifica di questo provvedimento iniquo. Non tollereremo che la mancanza di programmazione della Regione si traduca in una gestione sacrificata delle nostre strutture o in un aumento delle rette extra a carico delle famiglie”.