Lecce, primo colpo dalla Ligue 1: Geubbels atteso domani in Salento. I dettagli dell’accordo

CALCIOMERCATO – Il Lecce è pronto ad accogliere il suo primo acquisto di questa sessione di mercato. Si tratta di Willem Geubbels, centravanti francese classe 2001 di proprietà del Paris FC. L’attaccante, domani alle 15:15, atterrerà all’aeroporto di Brindisi e successivamente si sottoporrà alle visite mediche prima della firma.

Per Geubbels sarebbe pronto un contratto quinquennale, mentre il valore complessivo dell’operazione si aggirerebbe intorno ai 5 milioni di euro, tra parte fissa e bonus.

Geubbels, cresciuto nel settore giovanile del Lione, in carriera ha vestito anche le maglie di Monaco, Nantes e San Gallo prima del trasferimento al Paris FC. Nell’ultima stagione ha collezionato 24 presenze e 5 reti in Ligue 1.