Osho, il profeta romanesco che ride del potere: a Nardò la satira senza tessera di partito

di Vincenzo Candido Renna

Federico Palmaroli, intervistato dall’avvocato Carlo Ciardo, ripercorre dieci anni di vignette tra Biden, Papa Francesco e il governo gialloverde. “La satira deve far ridere chiunque, non solo il proprio tifo”

Nardò, Villa Comunale, serata finale della terza edizione de “La Neretina”. Dopo la filosofia e l’irrazionalismo dionisiaco di Carmelo Bene nel saggio filosofico di Flavio De Marco, il festival della cultura controcorrente sceglie un registro opposto ma non meno rivelatore: quello della risata, che a suo modo dice della nostra epoca tanto quanto un trattato. Sul palco Federico Palmaroli, in arte Osho, l’autore delle vignette più condivise (e più temute, a seconda dei destinatari) della politica italiana, ospite per presentare il suo ultimo libro “Awanagana, cronaca surreale di un mondo reale” (Rai Libri). A condurre la conversazione, in una moderazione brillante e mai accomodante, l’avvocato Carlo Ciardo, già protagonista della serata precedente con l’intervista al direttore di Libero Alessandro Sallusti, che anche questa volta ha saputo alternare la battuta pronta all’affondo giornalistico, restituendo al pubblico un ritratto a tutto campo dell’autore.

Il filo del racconto si apre con un’autobiografia per immagini. Palmaroli rievoca con malcelata nostalgia l’epoca di Joe Biden, miniera inesauribile di gag involontarie: il presidente che disertò la cena di gala a Brindisi durante il G7 in Puglia adducendo stanchezza, gli scambi di battute con un Papa Francesco in carrozzina, gli incontri internazionali trasformati in piccoli teatri dell’assurdo. Su Luigi Di Maio, altro “evergreen” della sua produzione, Osho racconta la genesi della vignetta forse più fortunata: quella nata da una foto del Di Maio neo-inviato nel Golfo che gli ricordava beffardamente il suo passato di “uomo chiosco” a Pomigliano. Non manca la Roma firmata Gualtieri, con le inaugurazioni di mezzi pubblici poi fermi in officina, né l’episodio — diventato anch’esso materiale comico oltre che cronaca giudiziaria — del profumo “scordato” in valigia dall’ex sindaco Piero Fassino in aeroporto.

Palmaroli si sofferma poi su un tema che gli sta a cuore: il confine della satira. Smentisce chi pensa che per essere davvero liberi bisogna colpire tutto e tutti senza distinzione: lui, dice, non scherza sulla morte e cerca di mantenere un limite etico, consapevole che avere un seguito ampio comporta una responsabilità. Racconta anche, con onestà non scontata in chi vive di battute sui social, la propria insofferenza crescente per le piattaforme, frequentate solo per lavoro, e la scelta di proteggere la privacy del figlio, mai comparso online.

Spazio anche all’attualità più recente: la vignetta sul Giubileo e Papa Francesco che apre la Porta Santa, lo stop al fumo all’aperto a Milano raccontato come una battaglia di distanze impossibili da calcolare, il caso della maestra d’asilo scoperta su OnlyFans, il diverbio tra Romano Prodi e una giornalista, la visita di Re Carlo al Quirinale con le cornamuse dei Royal Pipers. Su Trump e Putin, Palmaroli ironizza sul vertice in Alaska del 15 agosto, conclusosi senza nemmeno un cessate il fuoco, mentre la Calabria regionale gli regala il classico scivolone geografico di un candidato che sbaglia il numero delle province. Su Elon Musk e l’addio social di Piero Pelù, la battuta è arrivata quasi da sé, dice, perché certe coincidenze “scrivono la vignetta da sole”.

Un capitolo a parte merita l’origine del nome d’arte: nato come dissacrazione delle foto di un guru indiano realmente esistito — operazione che gli costò un’ingiunzione legale dalla fondazione erede dei suoi diritti — lo pseudonimo Osho è poi sopravvissuto trasferendosi sulla satira politica, a partire dal governo gialloverde, terreno fertilissimo perché inviso “sia a destra che a sinistra”, come ha spiegato lui stesso, e dunque capace di unire nella risata pubblici altrimenti incompatibili. Su questo punto Palmaroli offre la riflessione più acuta della serata: la satira, dice, in Italia non viene quasi mai giudicata per la sua qualità comica, ma per la squadra che colpisce; ride solo chi vede colpito il proprio avversario. Una diagnosi di costume che Ciardo ha saputo valorizzare con domande incalzanti, portando Palmaroli a notare come sia la destra, oggi al governo, la parte politica più insofferente alla satira: meno abituata, dopo anni di opposizione mediatica subita da altri, a essere oggetto piuttosto che spettatrice della battuta.

Nel mezzo della serata, un momento di sincero raccoglimento: Palmaroli ha ricordato brevemente Gabriele Sandri, amico d’infanzia ucciso nel 2007 in un episodio che sconvolse il mondo del tifo, una ferita personale che l’autore porta ancora con sé al di là di ogni ironia.

A chiudere la serata, il saluto e la targa dell’amministrazione comunale di Nardò, guidata dal sindaco Pippi Mellone e dall’assessore Pierpaolo Giuri, che hanno ringraziato Palmaroli e Ciardo per una conversazione che ha confermato la cifra de “La Neretina”: una cultura libera dalle etichette, capace di passare da Nietzsche a Osho nel giro di minuti senza perdere coerenza e fascino.