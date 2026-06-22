LuneDìLùMière calicidicinema. Tutti i colori del Cinema sotto le stelle…agli Agostiniani

LECCE – Con la proiezione del film “C’eravamo tanto amati di Ettore Scola ha preso il via con grande successo di pubblico la rassegna LuneDìLùMière calicidicinema all’ex Convento degli Agostiniani di Lecce (viale Michele de Pietro, 10).

Lunedì 22 giugno omaggio ad Al Pacino che sarà il detective Frank Keller protagonista del film “Seduzione pericolosa” diretto da Harold Becker nel 1989. La storia è ambientata a New York dove il detective indaga su un omicidio in apparenza a sfondo sessuale. Gli ingressi sono gratuiti con prenotazione, per motivi organizzativi, su www.eventbrite.it o telefonando a: 3275433127

Apertura porte alle ore 21; inizio delle proiezioni ore 21:30.

La rassegna, con un variegato programma di proiezioni dal 15 giugno al 7 settembre 2026, rigorosamente ogni lunedì, è stata ideata da Antonio Manzo con il suo brand Lù Mière calicidicinema che quest’anno celebra i quindici anni di edizioni in lungo e largo per il Salento e anche al di fuori dei confini regionali conquistando per il secondo anno anche il pubblico di Gualdo Tadino in provincia di Perugia, tracciando un’ideale asse culturale tra la Puglia e l’Umbria. L’intento degli eventi targati Lù Mière è coniugare promozione del Territorio attraverso l’arte cinematografica e l’arte della vinificazione con degustazioni di vini locali espressioni di storie e di cultura enologica. Una formula consolidata negli anni e con il successo delle numerose manifestazioni organizzate con il marchio Lù Mière grazie all’associazione PicturebookFest.

L’iniziativa LunedìLùMière calicidicinema è stata accolta dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Lecce che ha ne ha condiviso il programma concedendo per le proiezioni uno dei luoghi più emblematici di Lecce: gli spazi all’aperto degli Agostiniani che faranno da scenografia architettonica e storica perfettamente in linea con lo spirito di Lù Mière.