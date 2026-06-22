Imparare a prendersi cura della natura con il circo teatro

CUTROFIANO (Lecce) – Imparare a scoprire le spettacolari sorprese della natura, riconoscerne gli equilibri, aver cura della sua magia.

Si serve del linguaggio del circo teatro il progetto di educazione ambientale dell’Associazione Oikos dedicato ai più piccoli, che tra giugno e luglio propone sei giornate di gioco e apprendimento informale per sviluppare e diffondere sin dalla più giovane età una cultura ecologica.

Gli appuntamenti sono in programma il 22, 23, 29 e 30 giugno e il 7 e 8 luglio nello spazio verde di Agribimbi a Cutrofiano (Lecce). Per informazioni e prenotazioni +39 3891494010.

L’approccio pensato per coinvolgere i piccoli partecipanti è quello multidisciplinare del circo teatro, in cui il gioco e la creatività divengono la chiave per praticare un modo attento e rispettoso di relazionarsi con l’ambiente circostante.

Tre i laboratori in programma: giocoleria ed equilibrismo in natura, marionette e storytelling ambientale, fotografia in natura.

A partire dall’approccio pratico del circo teatro si formerà e informerà il giovane pubblico sulle essenze spontanee, sui cicli della natura, sulla raccolta differenziata, sulle tecniche di riciclo artistico, su come il rifiuto possa diventare risorsa.

L’obiettivo è guidare i piccoli partecipanti nell’applicazione di comportamenti virtuosi semplici da realizzare, attraverso piccoli gesti replicabili nella vita quotidiana, e a partire da esempi concreti coinvolgerli nella riflessione sui temi della biodiversità e della transizione ecologica e culturale, imparando a sentirsi protagonisti del cambiamento.

SEMInativi – coltivare comunità: il progetto

La rassegna laboratoriale di circo teatro è parte del progetto SEMInativi – coltivare comunità realizzato da Salento Km0 (capofila), Eccom, Oikos, Le Fattizze e Agribimbi, è sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD attraverso il Bando Volontariato 2024.

SEMInativi promuove la cittadinanza attiva intorno a tematiche ecologiche mettendo in rete energie e luoghi culturali e sociali già attivi sul territorio, unendo educazione, arte, ecologia e socialità.

Stare nella natura, partecipare a una piantumazione collettiva o a un’opera d’arte ambientale, “sporcarsi le mani”: unendo pratica ecologica e creatività artistica, il progetto mira a coinvolgere e aggregare nuovi volontari attivi sul territorio, in particolare tra i più giovani.

L’obiettivo è mostrare come il volontariato possa essere un’attività stimolante ed efficace, capace di generare benessere sia per chi vi partecipa sia per la comunità e l’ambiente.

Dalla rete sinergica di progetti e attività costruita da SEMInativi, nei territori di Zollino, Lecce, Cutrofiano, Collepasso e Nardò è già in corso lo sviluppo di un Parco rurale diffuso in cui realizzare una community educativa, con i giovani protagonisti di percorsi di sperimentazione, co-progettazione, creatività, agricoltura sociale, cittadinanza attiva. Il Parco rurale diffuso mette in rete diversi spazi pubblici e luoghi privati gestiti da enti del terzo settore, già presidi di rigenerazione, rafforzandone l’impatto sociale.

Attraverso una metodologia partecipativa, vengono attivati momenti di aggregazione e di riflessione sui temi della collaborazione attiva del cittadino alla tutela del territorio, e con il coinvolgimento di enti e istituzioni.

Tra le azioni di punta del progetto SEMInativi ci sono il Vivaio di Comunità, un incubatore per “i boschi del futuro” inaugurato di recente a Fattizze d’Arneo (Nardò, Le) e la Casa delle sementi già attiva presso Piantagrani, in agro di Cutrofiano, uno spazio comunitario per custodire, scambiare e propagare i semi contadini nato dalla collaborazione di Salento Km0 – che a Piantagrani ha la sua sede operativa – e Monoculture Meltdown – CLIMAVORE x Jameel at RCA.

Tra le attività dedicate ai più piccoli, il circo teatro segue il CineGreen, il cineforum di film di animazione ideato da Oikos realizzato in quattro appuntamenti presso il laboratorio urbano To Kalò Fai di Zollino (Le).