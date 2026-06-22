Ars Gratia Artis: vent’anni di cultura e una nuova riflessione sul presente

Gallipoli – Un anniversario che guarda al futuro. La Casa degli Artisti di Gallipoli celebra nel 2026 vent’anni di attività con Ars Gratia Artis, una rassegna che unisce memoria, arte contemporanea e impegno culturale. L’evento, in programma il 27 giugno, rappresenta non soltanto il traguardo di una lunga esperienza artistica, ma anche l’occasione per presentare al pubblico Sfascismo, il nuovo progetto pittorico di Giorgio De Cesario.

Fondata nel 2006 da Giorgio De Cesario e Maria Cristina Mariatti, La Casa degli Artisti è diventata negli anni un luogo di incontro e confronto per creativi, studiosi e appassionati provenienti da tutta Italia e dall’estero. Due decenni di attività che hanno contribuito a rendere Gallipoli un punto di riferimento nel panorama culturale indipendente del Mezzogiorno.

La mostra ripercorre questa storia attraverso opere, documenti, fotografie e testimonianze che raccontano il cammino di una realtà nata come spazio di sperimentazione e cresciuta fino a diventare un laboratorio permanente di idee e relazioni artistiche.

Fulcro dell’esposizione sarà il ciclo Sfascismo, termine coniato dallo stesso De Cesario per descrivere una fase storica caratterizzata da frammentazione sociale, crisi dei valori condivisi e progressivo indebolimento dei legami culturali. Attraverso un linguaggio simbolico e visionario, l’artista affronta temi di forte attualità come le guerre, il rapporto tra uomo e tecnologia, le trasformazioni della democrazia e il ruolo dell’intelligenza artificiale nella società contemporanea.

Tra le opere più significative spicca Lesa Libertà, nella quale la Statua della Libertà appare ferita e consumata, metafora di diritti e libertà sottoposti a continue tensioni. In contrasto, Angelus Pacis propone una prospettiva di speranza e riconciliazione, mentre AI invita a riflettere sul rapporto tra progresso tecnologico e responsabilità umana.

L’iniziativa coinvolgerà anche numerosi artisti che hanno collaborato con La Casa degli Artisti nel corso degli anni, oltre agli studenti dell’Istituto Comprensivo Polo 2, protagonisti di un progetto di mail art dedicato al tema dell’amore e della comunicazione.

Ad arricchire il percorso espositivo saranno inoltre materiali storici di particolare interesse, tra cui uno scritto inedito di Gabriele D’Annunzio, litografie di Basilio Cascella, opere di Salvatore Pepe e fotografie d’epoca restaurate e ritoccate a mano.

Più che una semplice celebrazione, Ars Gratia Artis si presenta come una riflessione sul ruolo dell’arte in un mondo attraversato da profonde trasformazioni. Vent’anni di storia diventano così il punto di partenza per interrogarsi sul presente e immaginare nuove forme di dialogo, cultura e partecipazione.

Info Ars Gratia Artis – Vent’anni della Casa degli Artisti

Inaugurazione: 27 giugno 2026, ore 19.30

Casa degli Artisti – Gallipoli

Mostra di Giorgio De Cesario: Sfascismo