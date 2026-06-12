Passerella Mediterranea, al via il percorso condiviso per la valorizzazione del territorio

Installazioni artistiche, premi, tavole rotonde, eventi, sfilate, degustazioni e appuntamenti dedicati all’etica, all’inclusione e alla leadership femminile e quel tocco di glamour che non guasta mai, per proporre un modello di promozione territoriale integrata, con uno sguardo rivolto allo sviluppo economico e alla valorizzazione delle realtà locali.

Piccola ma significativa sintesi, questa, del più ampio progetto “Passerella Mediterranea”, percorso collettivo di promozione territoriale in cui si muovono in maniera corale amministrazioni pubbliche, operatori economici, professionisti, associazioni e comunità locali, firmato da Urban Events.

Il programma operativo di questa XI edizione è stato presentato nelle scorse ore nella sala consiliare del Comune di Grottaglie, Ente capofila del progetto, alla presenza, tra gli altri, del CEO di Urban Events, Damiano Comes, della responsabile del coordinamento generale, Grazia Cinieri, dell’assessora alle Attività Produttive del Comune di Grottaglie, Maria Anastasia, del dr. Gianni Sportelli per Pugliapromozione, del consigliere regionale Giuseppe Fischetti, del sindaco di Porto Cesareo, Francesco Schito, del coordinatore del Tavolo per il Turismo del Comune di Taranto, Sandro Esposito, di Maria Rosaria Viceconte, direttore generale della Provincia di Taranto e della presidente di Soroptimist International Italia Club di Grottaglie, Nicoletta Erroi. Nel corso dell’incontro sono giunti i saluti istituzionali del sindaco di Martina Franca, Gianfranco Palmisano, e del sindaco di Crispiano, Luca Lopomo, impossibilitati a partecipare per precedenti impegni istituzionali. Entrambi hanno confermato il sostegno delle rispettive amministrazioni al percorso promosso da Passerella Mediterranea, ribadendo l’importanza di fare rete per rafforzare l’attrattività e la competitività dell’intero territorio.

Focus sulle attività in programma da luglio a ottobre, con il coinvolgimento dei Comuni che aderiscono al progetto: Grottaglie, Taranto, Martina Franca, Crispiano e Porto Cesareo. È stata una prima presentazione, dal valore informativo ma anche tecnico, degli appuntamenti che si susseguiranno con l’obiettivo di generare interesse diffuso, contribuendo a rafforzare l’identità e l’immagine della Terra Jonica e dell’Alto Salento a livello nazionale e internazionale. Un calendario destinato ad ampliarsi ulteriormente proprio per il carattere dinamico della manifestazione stessa, aperta al contributo di nuove idee e proposte.

Tra gli elementi qualificanti dell’XI edizione figura la Carta Etica di Taranto e del Mediterraneo – “Educazione allo sport libero da stereotipi”, realizzata in collaborazione con l’Università del Salento. Il documento promuove i valori dell’inclusione, del rispetto, delle pari opportunità e della responsabilità sociale attraverso lo sport e si inserisce nel più ampio percorso culturale e sociale di Passerella Mediterranea, rafforzandone la vocazione educativa e la dimensione mediterranea.

“Oggi abbiamo presentato una prima bozza del programma che, proprio per la vivacità che caratterizza il profilo della manifestazione, è aperta a nuove proposte e idee condivise. Fondamentale – sottolinea la coordinatrice generale, Grazia Cinieri – è la sinergia concreta tra istituzioni, imprese, strutture ricettive e realtà artigiane, che dà vita a una rete virtuosa capace di trasformarsi in un patrimonio condiviso per l’intera comunità”.

In questo viaggio tra bellezza, impegno sociale e cultura spicca la gemma più preziosa dell’intero progetto: il Premio “Donne Non Pupe”, ideato da Carmela Comes, che spiega: “Il riconoscimento non si limita a celebrare il merito individuale, ma rappresenta anche un’occasione di riflessione sui valori dell’etica, del rispetto e dell’inclusione. Quest’anno, inoltre, a conferire ulteriore prestigio all’iniziativa sarà la presenza dell’ospite d’onore, la campionessa olimpica di scherma Elisa Di Francisca, atleta che incarna i valori di emancipazione, talento e leadership femminile che il premio intende promuovere”.

“Senza una rete tra pubblico e privato – conclude Damiano Comes, mente operativa di questo universo alimentato da energia e passione – non potremmo fare nulla di tutto questo. Passerella Mediterranea è un modello di promozione territoriale integrata che punta allo sviluppo economico e alla valorizzazione delle realtà locali, con l’obiettivo di costruire una narrazione prestigiosa di una terra ricca e meravigliosa come la nostra”.

Coordinata da Urban Events, in collaborazione con il Comune di Grottaglie – ente capofila – l’iniziativa gode del patrocinio e del sostegno della Regione Puglia, con il supporto di Puglia Culture e Puglia Promozione. Il progetto vede, inoltre, la partecipazione della Provincia di Taranto e dei Comuni di Grottaglie, Taranto, Porto Cesareo, Martina Franca e Crispiano, insieme alla Camera di Commercio di Taranto e Brindisi. Fondamentale anche il contributo del Soroptimist International d’Italia – Club di Grottaglie e il riconoscimento istituzionale del Comune di Milano.

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