A Galatone la 10ª edizione della Sagra del Carnevale – La Gastroallegria: da dieci anni la festa continua anche d’estate

GALATONE (Lecce) – Dall’11 al 13 agosto 2026 Piazza Itria torna ad animarsi con tre serate di gusto, musica e divertimento. Un’edizione speciale per celebrare i primi dieci anni della manifestazione organizzata dal Comitato Carnevale Galatonese “Andrea Papa”.

«Da 10 anni lo facciamo anche d’estate».

È questo il filo conduttore della 10ª edizione della Sagra del Carnevale – La Gastroallegria, in programma a Galatone dall’11 al 13 agosto 2026.

Un traguardo importante per una manifestazione che, anno dopo anno, è diventata uno degli appuntamenti più attesi dell’estate galatonese, capace di richiamare cittadini, visitatori e famiglie in tre serate dedicate al gusto, alla musica e alla convivialità.

La sua identità è racchiusa già nel nome: unire due mondi apparentemente lontani, quello del Carnevale e quello della sagra estiva, portando nel cuore dell’estate lo stesso spirito di festa che da sempre caratterizza il Carnevale di Galatone.

È da questa idea che nasce la Gastroallegria, un evento in cui gastronomia e allegria si incontrano per valorizzare il territorio, i suoi sapori e il piacere di stare insieme.

A partire dalle ore 20, Piazza Itria ospiterà gli stand gastronomici realizzati in collaborazione con ristoratori e pasticceri del territorio, proponendo specialità della tradizione locale e pugliese.

Ad accompagnare il percorso gastronomico sarà un ricco programma musicale.

Martedì 11 agosto salirà sul palco Max Latino Sciò, tra musica live e cabaret, prima di lasciare spazio a una delle novità dell’edizione del decennale: Crazy Carnival Beats – Il Carnevale suona d’estate. Nel corso della serata il Comitato distribuirà gadget carnevaleschi per celebrare insieme al pubblico i primi dieci anni della manifestazione e portare, simbolicamente, il Carnevale nel cuore dell’estate. L’apertura della serata sarà affidata ad Atrix DJ.

Mercoledì 12 agosto sarà la volta dei Nessuna Pretesa, protagonisti di una serata tutta da cantare e ballare, seguiti dal DJ set di Luii DJ. Ad accompagnare il pubblico fin dall’inizio saranno Atrix DJ e DJ Pia.

Giovedì 13 agosto, gran finale con gli Scazzacatarante e il loro Vampa Tour 26, tra energia e musica popolare salentina. A chiudere la decima edizione sarà Sandro Litti con il suo Vinyl DJ Set, mentre l’open act sarà ancora affidato ad Atrix DJ.

Tre serate diverse, unite dallo stesso spirito: fare della piazza un luogo di incontro, condivisione e divertimento, dove musica, gastronomia e tradizione continuano a creare un appuntamento riconoscibile e atteso.

Una festa cresciuta grazie all’impegno del Comitato Carnevale Galatonese “Andrea Papa”, alla collaborazione delle realtà del territorio e all’affetto di un pubblico che, anno dopo anno, continua a sceglierla.

Perché qui è come al Carnevale. Anche d’estate.

La 10ª Sagra del Carnevale – La Gastroallegria è organizzata dal Comitato Carnevale Galatonese “Andrea Papa”, con il patrocinio della Città di Galatone, della Provincia di Lecce e il coinvolgimento del GAL Terra d’Arneo. La manifestazione vede inoltre la collaborazione della Pro Loco Galatone e di FIDAS Lecce – Sezione Galatone.

L’appuntamento è per l’11, 12 e 13 agosto 2026, a partire dalle ore 20.00, in Piazza Itria a Galatone.

Progetto realizzato con il contributo della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.