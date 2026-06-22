Radici e Visioni, importante incontro a Lecce per Soroptimist

Il Soroptimist Club Lecce presenta il progetto nazionale C&C+C, affrontando il tema “Radici e Visioni”.

Lunedì 22 giugno 2026, alle ore 18.00, la splendida cornice della Sala Chiostro del ‘700, presso il Convitto Palmieri di Lecce, ospiterà il secondo incontro della rassegna “RaccontarSI”, organizzato da Soroptimist International Lecce. L’appuntamento sancisce l’importante sinergia tra il Soroptimist Club di Lecce e il Soroptimist Club di Brindisi, riuniti per presentare ufficialmente il progetto di rete nazionale C&C+C, grazie alla preziosa collaborazione del Polo Biblio-museale di Lecce.

Al centro del dibattito ci sarà il focus “Radici e Visioni. Dalla Scienza alla Terra: Storie di Donne che Coltivano il Futuro”, un tema cardine del più ampio progetto nazionale “Donne e Agricoltura”. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare le competenze e l’eccellenza al femminile nel settore agroalimentare, unendo idealmente la ricerca scientifica, l’imprenditorialità locale e la tutela del territorio.

Il programma dell’incontro:

Introduzione e coordinamento: Mariacarla De Giorgi, Presidente di Soroptimist Club Lecce.

Ospite d’onore: Silvana Inguscio, imprenditrice del brand ÒLIOLOCALE.

Interventi scientifici e tecnici:

Francesca Camilli (Biologa, Soroptimist Brindisi).

Giuditta Cantoro (Agronoma, Soroptimist Lecce).

L’appuntamento rappresenta un’importante occasione di confronto pubblico sul contributo cruciale delle donne nella transizione ecologica e nell’innovazione scientifica applicata alla terra.

L’ingresso è libero e gratuito.