A Galatone un’altra centenaria: auguri a nonna Agatuccia!

Il vento di Galatone ha una voce antica, ma se gli presti attenzione, parla di lei. Il 21 giugno 1926, nasceva una bambina: Prete Luigia Agata, per tutti, da sempre, semplicemente “Agatuccia”. Cent’anni fa, le strade del paese erano diverse, fatte di terra e di sogni piccoli. Agatuccia, durante la sua infanzia, frequentò alcune classi della prima scuola del paese, l’edificio “Don Lorenzo Milani”, quando ancora libri e quaderni profumavano di novità. Poi, arrivò quel vento freddo e pesante della guerra.

Agatuccia ricorda ancora il rumore degli aerei, ricorda la corsa tra gli ulivi e i muretti a secco che diventarono rifugi improvvisati.

Finita la guerra e dopo qualche anno, fece la sua comparsa lui: Domenico Rizzo, per tutti “Nino”, fruttivendolo del paese, capace di conquistarla tra una cassetta di pesche e due chili di melanzane. Si sposarono nel 1953 e da quel matrimonio nacquero prima Gianni, poi Tatiana e infine Rosi Maria. Ma non si ferma lì.

Nel 1983 arriva la promozione ufficiale a nonna con la nascita della prima nipote.

Negli anni i nipoti diventano sei.

La vita le regala anche quattro pronipoti.

Galatone è sempre stata il suo “porto sicuro”. Ha attraversato un secolo di storia trasformando i ricordi in racconti, le difficoltà in sorrisi e la vita in qualcosa da condividere sempre… Magari affacciati fuori casa, con qualcuno che si ferma a salutare e il paese che lentamente le scorre accanto come ha sempre fatto. Questa sera alle 19.30 il Sindaco Flavio Filoni insieme ad una rappresentanza della Polizia Locale e del Centro Anziani andrà a portare alla cara concittadina gli auguri di tutta la comunità galatonese.

La città di Galatone si arricchisce di un altra centenaria: “Buon centesimo compleanno Nonna Agatuccia!”