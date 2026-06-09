Raggiunge un’abitazione per lavori in piscina ma aggredisce e violenta padrona di casa: condannato

SALENTO – Raggiunge un’abitazione alla periferia di un paese salentino effettuare alcuni lavori di manutenzione in piscina ma quando arriva abusa della padrona di casa nonostante le suppliche della malcapitata di andare via. E, accecato dalla rabbia perché “si era innamorato”, aggredisce la donna, una 51enne, lasciandola a terra sanguinante. Un 32enne, di origini guineane ma residente a Martano, è stato condannato a 5 anni di reclusione con le accuse di violenza sessuale e lesioni personali aggravate. Il verdetto è stato emesso al termine del processo in abbreviato (rito che consente uno sconto di un terzo della pena) in cui la gup Valeria Fedele ha tenuto conto della richiesta di condanna invocata dalla pm Erica Tarquini di 5 anni e 4 mesi.

Il presunto molestatore è stato confinato anche ai domiciliari per questo episodio: una misura adottata dal gip Angelo Zizzari dopo un’integrazione di denuncia depositata dall’avvocato Stefano Gallo, legale della donna. In denuncia, i fatti. E’ il 12 novembre 2025. Il giovane si dà da fare con alcuni lavori in casa e viene contattato dalla donna “per alcuni lavori di manutenzione in piscina”. Al suo arrivo, però, manifesta immediatamente le sue intenzioni: dichiara di “essersi innamorato” e di voler consumare un rapporto sessuale con la padrona di casa. lei si oppone, si divincola ma viene trascinata sul divano. Urla la testa e rimane sanguinante. Solo a quel punto, l’uomo desiste.

La malcapitata, invece, finisce in ospedale dove i medici del pronto soccorso le riscontrano un trauma contusivo, varie ecchimosi e uno stato ansioso. Prognosi definitiva: una decina di giorni. Immediata scatta l’indagine e sul fascicolo della pm confluisce anche un’integrazione che induce gli inquirenti a spiccare una misura cautelare (ai domiciliari) a carico dell’uomo. Che, come prevede il dispositivo, è stato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e dovrà risarcire la 51enne con 10.000 euro. con il deposito delle motivazioni – contestuali alla sentenza – l’avvocato Giuliano Bianco potrà impugnare la condanna in appello.