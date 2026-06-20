Salento, scoperti cinque evasori totali: nascosti al Fisco oltre 3,7 milioni di euro

SALENTO – Completamente sconosciuti al Fisco, avrebbero sottratto al fisco ricavi per quasi quattro milioni euro. È quanto hanno scoperto i finanzieri della Compagnia di Gallipoli nel corso di una serie di controlli mirati contro l’evasione tributaria.

Le indagini, sviluppate attraverso analisi di rischio, controllo economico del territorio e riscontri preliminari, hanno portato all’individuazione di cinque attività economiche risultate “evasori totali”.

Nel corso degli accessi nelle rispettive sedi, le Fiamme Gialle hanno sequestrato documentazione extracontabile, la cosiddetta contabilità “in nero”, che, insieme ai dati acquisiti dalle banche dati in uso al Corpo, ha consentito di ricostruire il reddito non dichiarato.

Nel dettaglio, i controlli hanno riguardato tre imprese operanti tra Parabita e Matino – un piastrellista e due aziende attive nell’installazione di impianti elettrici e nella manutenzione di ascensori – oltre a un ristorante e a un’impresa di servizi funebri con sede a Gallipoli.

Secondo quanto accertato dalla Guardia di Finanza, i ricavi complessivamente sottratti a tassazione superano i 3,7 milioni di euro.