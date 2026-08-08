“Siamo sotto attacco”: tre ville svaligiate in tre giorni, via Rapolla ostaggio dei ladri

LECCE – “Stiamo vivendo un incubo, non è mai stato così. Siamo inermi e sotto attacco, ci stanno rendendo la vita un inferno”. È il grido d’allarme che arriva da via Rapolla, uno dei quartieri residenziali più ricercati di Lecce, una zona di ville e abitazioni di pregio dove ormai la paura ha preso il posto della tranquillità. Tre ville svaligiate in appena tre giorni, l’ultima proprio ieri intorno alle 23. Una sequenza impressionante che sta spingendo alcuni residenti a barricarsi in casa, rinunciando persino a uscire la sera per il timore di lasciare incustodita l’abitazione anche soltanto per poche ore.

“La gente è esasperata e non esce da casa – racconta uno degli abitanti – Le istituzioni devono intervenire e intensificare i controlli”. Il timore è che dietro questa raffica di colpi possa esserci l’azione di ladri esperti, professionisti capaci di studiare le abitudini delle vittime e di attendere il momento giusto per entrare in azione. Agosto, con le famiglie che trascorrono intere giornate al mare o partono per le vacanze, diventa il periodo ideale per colpire. Basta individuare una villa rimasta vuota e approfittare dell’assenza dei proprietari.

In via Rapolla il ritmo dei furti è diventato inquietante: tre abitazioni violate nel giro di appena 72 ore. L’ultimo blitz dei malviventi è avvenuto in piena serata, intorno alle 23, un orario che rende ancora più forte la sensazione di vulnerabilità tra chi vive nella zona. I ladri riescono ad agire nonostante sistemi di allarme e dispositivi di sicurezza sui quali le famiglie hanno investito proprio per proteggere le proprie case.

“Paghiamo sistemi di allarme e di sicurezza, ma questi soggetti sono dei professionisti”, denuncia un residente. Il quartiere ha deciso così di provare a difendersi facendo rete. Gli abitanti hanno creato una chat per segnalare immediatamente persone o movimenti sospetti, avvertire i vicini e scambiarsi informazioni su quanto accade nelle strade. Una forma di sorveglianza spontanea nata dalla paura e dalla necessità di non sentirsi soli di fronte a un fenomeno che, negli ultimi giorni, ha assunto dimensioni allarmanti.

Il bilancio economico dei colpi è ancora in corso di quantificazione. Dalle abitazioni sarebbero stati sottratti beni per migliaia di euro, ma il conto finale rischia di essere molto più pesante. Alla refurtiva si aggiungono infatti porte, infissi, arredi e altri beni rotti o danneggiati durante le incursioni. Poi, c’è un danno impossibile da quantificare: quello psicologico di chi non considera più la propria casa un luogo sicuro. L’allarme, del resto, non riguarda soltanto via Rapolla. Quella dei furti nelle ville sta diventando una delle emergenze di questa estate leccese. A finire nel mirino dei ladri è stata persino la sindaca Adriana Poli Bortone, la cui abitazione, situata in un’altra zona della città, è stata visitata dai malviventi con danni ingenti per migliaia di euro. Infatti anche alcune ville della Valle della Cupa sono entrate nel mirino dei malviventi.

Adesso da via Rapolla parte un appello che non ammette più rinvii, perché i furti avvengono in sequenza, un giorno dopo l’altro: “Chiediamo al Comune di Lecce e alle forze dell’ordine di intervenire per spezzare questa spirale di criminalità che ci fa vivere costantemente nell’insicurezza”. Perché tre ville svaligiate in tre giorni non sono più episodi isolati agli occhi di chi abita nel quartiere. Sono diventati una minaccia quotidiana. E quando in una delle zone residenziali più ambite di Lecce c’è chi preferisce chiudersi dentro casa per paura che i ladri entrino appena gira la chiave nella porta per uscire, l’allarme non riguarda più soltanto ciò che viene rubato: riguarda la libertà stessa di sentirsi al sicuro a casa propria.