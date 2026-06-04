SGM Lecce, UILTrasporti: “Dal Comune apertura alle nostre proposte, ma l’azienda continua a restare ferma”

LECCE – Apertura e disponibilità al confronto da parte dell’Amministrazione comunale, ma persistono le distanze con l’azienda. È questa la sintesi della posizione espressa dalla UILTrasporti Lecce al termine dell’incontro svoltosi nei giorni scorsi presso il Comune di Lecce per discutere alcune proposte finalizzate alla razionalizzazione e al miglioramento del servizio di trasporto pubblico urbano gestito da SGM.

Al centro del confronto vi sono state diverse ipotesi di intervento, tra cui lo spostamento del capolinea di via Costa, la rimodulazione delle corse serali, notturne e festive caratterizzate da bassi livelli di utilizzo e la necessità di avviare un percorso partecipato che coinvolga anche cittadini e associazioni dei consumatori.

Secondo il sindacato, una delle priorità riguarda il trasferimento dell’attuale capolinea SGM da via Costa a via San Francesco d’Assisi.

«Questa soluzione consentirebbe di superare le criticità legate alla sicurezza della circolazione in prossimità degli istituti scolastici presenti nell’area, ridurre l’impatto delle emissioni dei mezzi vicino alle scuole e migliorare l’organizzazione operativa del servizio», spiega Francesco Demarindis, segretario provinciale della UILTrasporti Lecce.

Lo spostamento, secondo il sindacato, permetterebbe inoltre di recuperare numerosi posti auto eliminati con l’attuale configurazione del capolinea.

Durante l’incontro è stato ricordato come la soluzione di via San Francesco d’Assisi sia già stata sperimentata con esito positivo durante la Festa Patronale di Sant’Oronzo, senza particolari criticità operative. Per questo motivo la UILTrasporti ritiene che l’ipotesi meriti una valutazione concreta anche in via temporanea, in attesa di una soluzione definitiva.

Tra gli argomenti affrontati anche la possibile realizzazione di una rotatoria all’incrocio con via Imperatore Adriano, considerata una soluzione strutturale in grado di migliorare la gestione del traffico e del capolinea.

Pur giudicando positivamente questa prospettiva, il sindacato evidenzia come i tempi necessari per la progettazione e l’esecuzione dell’opera rendano opportuno valutare, nel frattempo, interventi alternativi capaci di offrire risposte immediate alle criticità esistenti.

Un altro punto centrale del confronto ha riguardato la revisione dell’attuale rete urbana. Dopo oltre un anno di osservazioni e monitoraggi, la UILTrasporti sostiene che numerose corse serali, notturne e festive registrino livelli di utenza estremamente bassi, in alcuni casi addirittura nulli.

Da qui la proposta di accorpare alcune linee e rivedere le frequenze nelle fasce orarie meno utilizzate.

«L’obiettivo non è ridurre il servizio – sottolinea Demarindis – ma utilizzare in modo più efficiente le risorse disponibili, destinando i chilometri recuperati al potenziamento delle tratte maggiormente richieste, soprattutto quelle dirette verso le marine e le aree cittadine con una domanda più elevata durante il periodo estivo».

Il sindacato ha inoltre chiesto una verifica complessiva dei tempi di percorrenza delle linee considerate più critiche, ritenendo che gli attuali parametri incidano negativamente sia sulla qualità del servizio offerto all’utenza sia sulle condizioni di lavoro degli autisti.

Pur esprimendo soddisfazione per il dialogo avviato con il Comune, la UILTrasporti manifesta forte preoccupazione per quella che definisce una persistente chiusura da parte di SGM rispetto alle proposte avanzate.

Secondo il sindacato, questo atteggiamento rischia di rallentare l’adozione di soluzioni considerate sostenibili e condivisibili, con ripercussioni sia sull’efficienza del servizio sia sulle esigenze dei cittadini.

Per questo motivo viene rilanciata la richiesta di un tavolo più ampio che coinvolga non solo istituzioni e azienda, ma anche associazioni dei consumatori e rappresentanti della cittadinanza, affinché il futuro del trasporto pubblico locale possa essere costruito attraverso un percorso trasparente e partecipato.

Le criticità del servizio, sottolinea la UILTrasporti, si intrecciano con i problemi che da tempo interessano il personale SGM, tra carichi di lavoro crescenti, organizzazione del servizio e relazioni sindacali giudicate deteriorate.

Per queste ragioni il sindacato conferma lo stato di mobilitazione già avviato e ribadisce che, in assenza di risposte concrete da parte dell’azienda, resta confermato lo sciopero di tre ore proclamato per il prossimo 22 giugno.

Una mobilitazione che punta a riportare al centro del dibattito non solo le condizioni dei lavoratori, ma anche la qualità e l’efficienza del trasporto pubblico cittadino.