Viale Rossini senza i grandi pini: “erano pericolosi”. Il vicesindaco: “Il progetto è della precedente amministrazione”

LECCE – La circonvallazione cambia volto e, mentre procedono i lavori di riqualificazione, resta aperto il caso dei grandi pini abbattuti in viale Rossini. Alberi presenti da circa trent’anni sono stati eliminati per consentire il rifacimento dei marciapiedi, l’abbattimento delle barriere architettoniche e la realizzazione della pista ciclabile. Al loro posto sono previste nuove alberature di specie differenti, ma lo scenario attuale, con lunghi tratti improvvisamente privati dell’ombra garantita dalle vecchie chiome, continua ad alimentare proteste e interrogativi. Residenti e associazioni ambientaliste contestano soprattutto l’eliminazione degli ultimi esemplari, sostenendo che almeno una parte avrebbe potuto essere conservata perché non necessariamente a rischio di cedimento.

Il confronto è approdato, ieri mattina, nella seduta congiunta delle Commissioni Ambiente e Lavori pubblici, convocata dalla presidente Fabiola De Giovanni per fare chiarezza sulle ragioni degli abbattimenti. A difendere le scelte compiute è stato il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Roberto Giordano Anguilla, che ha spostato il peso della responsabilità politica sulla precedente amministrazione. “È paradossale criticare una creatura propria”, ha affermato, ricordando che l’intervento oggi contestato nasce da una progettazione predisposta, resa pubblica e approvata quando a Palazzo Carafa governava l’attuale opposizione.

Il progetto, finanziato nell’ambito del Por Puglia, punta principalmente all’eliminazione delle barriere architettoniche e comprende la realizzazione di un percorso ciclabile. Alla base delle scelte sulle alberature c’era inoltre una relazione agronomica già allegata agli elaborati. “Abbiamo seguito una vostra progettualità prevista sulla base del parere dell’agronomo allegato al progetto”, ha sottolineato Giordano Anguilla, respingendo l’accusa di aver deciso autonomamente una sorta di cancellazione indiscriminata del patrimonio arboreo.

Il problema, secondo l’amministrazione, riguarda anche le condizioni dei marciapiedi. In diversi punti le radici dei pini avevano deformato pesantemente le superfici, sollevando asfalto e pavimentazioni anche di oltre mezzo metro e rendendo difficoltoso il passaggio soprattutto a persone con disabilità, anziani e genitori con passeggini. A questo si aggiunge il tema della sicurezza, dopo i cedimenti di alberature verificatisi negli anni durante eventi meteorologici particolarmente intensi. Dagli uffici è stato ribadito che pini di quelle dimensioni e con un apparato radicale così invasivo risultano difficilmente compatibili con spazi urbani ristretti.

Il vicesindaco non ha escluso che, sul piano teorico, sarebbe stato possibile acquisire ulteriori valutazioni agronomiche. Il punto, però, è che l’amministrazione si è trovata davanti a un progetto già finanziato e definito, con contratti sottoscritti e un cantiere da portare a conclusione. “Le varianti in corso d’opera si possono fare solo quando non snaturano l’intero progetto: con gli alberi sarebbe stata impossibile la riqualificazione dei marciapiedi con la pista ciclabile”, ha spiegato Giordano Anguilla. Una modifica radicale avrebbe quindi potuto compromettere l’intervento e mettere a rischio anche le risorse disponibili.

Non tutti condividono questa ricostruzione. Il consigliere di opposizione Antonio De Matteis ha replicato che “i progetti si possono modificare se non si è d’accordo”, sostenendo che l’attuale amministrazione avrebbe potuto valutare soluzioni alternative per salvaguardare almeno gli alberi ritenuti sani.

Gli interventi previsti sull’altro lato di viale Rossini sono stati rinviati per rispettare il periodo di nidificazione degli uccelli: ora i lavori sono finalmente in corso. Le nuove essenze dovranno progressivamente sostituire le vecchie alberature, ma serviranno anni prima che possano garantire la stessa capacità di ombreggiamento. Un aspetto sottolineato anche dal consigliere di maggioranza Gianmaria Greco, che ha richiamato il ruolo degli alberi nel contrastare le isole di calore e nel mitigare gli effetti dell’inquinamento lungo una delle arterie più trafficate di Lecce.

La presidente Fabiola De Giovanni ha invitato a ricondurre la discussione alle ragioni tecniche dell’intervento: “Si è gridato allo scandalo senza chiedersi quali siano le vere motivazioni di questo intervento”. Per Giordano Anguilla, però, resta soprattutto una contraddizione politica: l’attuale amministrazione, sostiene il vicesindaco, ha dato esecuzione a una progettualità ereditata, approvata e finanziata negli anni precedenti. Da qui l’affondo rivolto all’opposizione: contestare oggi gli abbattimenti significa, secondo l’assessore ai Lavori pubblici, mettere sotto accusa un progetto nato proprio durante la precedente esperienza amministrativa in cui governava chi ora è all’opposizione.