Si perde durante la vacanza: bambina di 6 anni rintracciata sulla provinciale e riaffidata alla famiglia

NARDÒ (Lecce) – Da sola, in strada, a pochi passi dalla carreggiata. Una bambina di 6 anni è stata salvata dai carabinieri nella serata di ieri lungo la strada provinciale 109, all’incrocio con la Provinciale 110, nel territorio di Nardò.

L’allarme è scattato dopo la segnalazione di una minore disorientata che vagava nei pressi della strada. Sul posto sono intervenuti i militari della stazuone di Nardò, che hanno immediatamente raggiunto la bambina e l’hanno messa in sicurezza.

La piccola, cittadina moldava in vacanza con la famiglia nel territorio comunale, era in buone condizioni di salute.

Gli accertamenti svolti dai militari hanno permesso di ricostruire rapidamente quanto accaduto: la bambina si era allontanata accidentalmente dall’alloggio turistico in cui soggiornava con i familiari.

Avviate contestualmente le ricerche, i carabinieri sono riusciti in breve tempo a rintracciare il genitore convivente, al quale è stata quindi riaffidata, sana e salva.