Squinzano celebra l’apposizione dello Scudo Blu sul Santuario della Santissima Annunziata

Giovedì 18 giugno alle ore 10:00 si terrà a Squinzano la cerimonia ufficiale di apposizione dello Scudo Blu presso il Santuario della Santissima Annunziata, importante riconoscimento internazionale dedicato alla tutela dei beni culturali e architettonici in situazioni di conflitto armato.

Lo Scudo Blu rappresenta il simbolo di protezione previsto dal Diritto Internazionale Umanitario e dalla Convenzione dell’Aja del 1954, adottato per identificare e salvaguardare il patrimonio culturale dell’umanità. L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno volto a promuovere la conservazione della memoria storica e la valorizzazione dei luoghi di particolare interesse artistico e culturale.

La manifestazione vedrà la partecipazione delle autorità civili, religiose e dei rappresentanti della Croce Rossa Italiana – Comitato di Lecce, partner dell’iniziativa insieme al Comune di Squinzano.

Programma

* Ore 10:00 – Saluti istituzionali delle Autorità civili;

* Ore 10:30 – Cerimonia ufficiale di scopertura dello Scudo Blu presso il Santuario e benedizione a cura delle Autorità ecclesiastiche;

* Ore 10:45 – Visita guidata del Santuario con approfondimenti storici a cura di Roberto Schipa, autore dell’opera “Squinzano. Il Santuario della Santissima Annunziata”.

L’apposizione dello Scudo Blu costituisce un momento di grande valore simbolico per la comunità di Squinzano, che vede così riconosciuta l’importanza del proprio patrimonio culturale e religioso all’interno del sistema internazionale di tutela dei beni culturali.

Alla cerimonia interverranno il Sindaco di Squinzano, Mario Pede, e il Consigliere Comunale Alessandro Milito, promotori dell’iniziativa.