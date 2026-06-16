Venerdì 19 giugno “Aspettando l’estate al Castello” fra cultura, musica dal vivo e intrattenimento per bambini

LECCE – Venerdì 19 giugno, dalle 20, il Castello Carlo V di Lecce apre le sue porte per una serata speciale all’insegna della cultura, della musica e della convivialità. “Aspettando l’Estate al Castello” (ingresso: 10 euro per visita guidata + concerto, 7 euro solo concerto, 7 euro visita guidata + concerto per ragazzi dai 12 ai 18 anni, 6 euro per laboratorio bambini) è una festa per la comunità che partirà con un tour guidato su prenotazione che accompagnerà i visitatori e le visitatrici tra il camminamento di ronda e le antiche prigioni del castello, offrendo l’opportunità di esplorare spazi normalmente meno conosciuti e di vivere il fascino della fortezza in una dimensione serale unica.

Dalle ore 20.45, insieme alle attività per i più piccoli nell’area kids, prenderà il via anche la musica dal vivo, permettendo, così, alle famiglie di vivere il castello nel migliore dei modi a seconda delle esigenze di ognuno: i più piccoli saranno impegnati in laboratori creativi a tema storico tra racconti, giochi e scoperte ispirate alla storia del castello, mentre gli adulti si godranno il concerto “Sogni di Carta e Luce – Omaggio a Lucio Dalla e Franco Battiato”, interpretato da Simone Perrone alla voce e Danilo Cacciatore al pianoforte.

Uno spettacolo piano e voce che intreccia due universi musicali straordinari, riportando in scena le atmosfere poetiche di Lucio Dalla e la profondità visionaria di Franco Battiato. Le loro canzoni rivivranno in una dimensione intima ed essenziale attraverso un viaggio musicale intenso e coinvolgente, capace di attraversare generazioni e sensibilità diverse.

A completare la serata ci sarà la presenza del progetto sociale BirrAut Brindiamo all’Inclusione della Cooperativa Sociale Autopia che ha come obiettivo la promozione dell’inclusione lavorativa e sociale di persone autistiche e con disabilità attraverso il mondo della birra artigianale.

C’è ancora tempo per le iscrizioni al primo Royal Castle Camp, un campo estivo pensato per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni che desiderano vivere un’esperienza immersiva tra storia, gioco e creatività che si terrà dal 29 giugno al 3 luglio. Tutte le attività si svolgeranno all’interno del Castello e sono promosse nell’ambito del progetto di gestione Open Castle. Qui i piccoli partecipanti, per cinque mattinate, dalle 8.30 alle 13.30, potranno fare giochi di gruppo, laboratori creativi e manuali, esperienze ispirate alla storia del castello, percorsi esplorativi negli spazi della fortezza (camminamenti di ronda, sotterranei, sale storiche, antiche mura e cortili), attività narrative e immersive “da piccoli protagonisti di corte” (Costi: 80 euro la settimana intera | 20 euro il giorno singolo. Prenotazioni: 351 4941192 (mar–dom ore 10–20).

Prosegue, nelle sale del primo piano e nella Torre Magistra, la mostra “Bella figura. Pittura italiana d’oggi”, curata da Camillo Langone. Quarantasei opere di pittura figurativa contemporanea, declinata secondo i filoni del Moderno, dell’Eterno, del Ritratto e dell’Arte Sacra. Già allestita a Parma nel Complesso monumentale della Pilotta e promossa dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, l’esposizione leccese è caratterizzata dalla presenza di opere di soggetto pugliese, selezionate o realizzate appositamente per questa occasione, che rimarcano la ricchezza culturale del territorio.

Gli autori in mostra sono Omar Galliani, Giovanni Gasparro, Ester Grossi, Enrico Robusti, Lorenzo Tonda, Chiara Baima Poma, Chiara Calore, Giulia Mangoni, Mauro Reggio, Nicola Verlato, Daniele Vezzani, Daniele Galliano, Fulvia Mendin, Rocco Normanno, Adriano Annino, Rodolfo Papa, Marianna Lallo e Giuliano Guatta, artisti appartenenti a generazioni e percorsi differenti ma accomunati da una rinnovata attenzione alla figura e alla rappresentazione.

La mostra sarà visitabile fino al 23 agosto negli orari di apertura del Castello (dal martedì alla domenica dalle 10 alle 20). Ticket: 6 euro solo mostra, 10 euro mostra + visita guidata.

Il Castello Carlo V è aperto al pubblico tutti i giorni salvo il lunedì con turni di visite guidate quotidiani alle 10.30, 11.30, 12.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 (ticket intero 10 euro, ridotto 6 euro, gratuito fino a 11 anni).

Si ricorda che, presentando il ticket d’ingresso dell’Anfiteatro romano di Piazza Sant’Oronzo, si ha diritto all’accesso al tour di visita del Castello Carlo V a 8 euro invece di 10.

Le info complete sulle visite e sulle attività al Castello Carlo V sul sito www.ilcastellodilecce.it. A questo link è possibile trovare tutti i canali sui quali seguire le attività del Castello Carlo V di Lecce: linktr.ee/carlovlecce.

Il progetto di partenariato speciale pubblico-privato “Open Castle” è un’associazione temporanea di imprese composta da The Monuments People SCS ETS, Consorzio Sale della Terra, Cooperativa Socioculturale SCS, che da ottobre 2025 – con il sostegno della Fondazione CON IL SUD e numerosi partner di progetto – affianca il Castello Svevo di Bari- Direzione regionale Musei nazionali Puglia nella gestione del Castello Carlo V.