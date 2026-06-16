Congedo: Piani di sviluppo in aree dismesse, oltre 25 mln per le province di Lecce e Brindisi

“Pubblicata la graduatoria relativa al Bando per la selezione di Piani di sviluppo in aree dismesse o in disuso, alla provincia di Lecce assegnati oltre 13,5 milioni di euro, a quella di Brindisi oltre 12 milioni. Per la provincia di Lecce si tratta, in particolare, del finanziamento del progetto Trax Road di Lecce per 9.987.483 € e del velodromo di Monteroni per 3.650.000 €.

Per la città di Lecce si tratta del progetto di riqualificazione dell’area Trax Road finalizzato a riqualificare e collegare le zone 167/A e 167/B della città. Per Monteroni si tratta di completare e rifunzionalizzare l’intero complesso del velodromo valorizzando una struttura che da anni è utilizzata solo parzialmente.

Un ulteriore segno di attenzione da parte del Governo di Giorgia Meloni di cui non si può non essere particolarmente soddisfatti.“

Così il deputato salentino di Fratelli d’Italia, on. Saverio Congedo.