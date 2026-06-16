​A Parabita nasce il Campus Zelig Lab: una settimana di comicità e legalità a Parco Angelica

La comicità e l’arte della risata sbarcano nel Salento con un appuntamento formativo di altissimo livello che unisce cultura, spettacolo e impegno sociale. Dal 22 al 28 giugno 2026, la splendida cornice di Parco Angelica a Parabita ospiterà infatti il “Campus Zelig Lab Parabita”, un laboratorio intensivo e completamente gratuito di scrittura creativa comica che promette di trasformare la cittadina delle Veneri in una vera e propria fucina di nuovi talenti. L’iniziativa, promossa dal Comune di Parabita e strettamente legata al progetto “Coltivare legalità”, offre un’occasione imperdibile per chiunque voglia imparare a padroneggiare i meccanismi dell’ironia e della satira. Il campus è rigorosamente a numero chiuso e accetterà un massimo di 25 partecipanti per garantire una didattica mirata e un confronto approfondito con i professionisti del settore, che guideranno gli allievi attraverso lezioni giornaliere strutturate in due sessioni, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:00. Durante questa settimana immersiva, gli iscritti riceveranno gli strumenti tecnici, teorici e pratici necessari per strutturare ed elaborare testi comici originali su diverse tematiche, potendo contare sulla straordinaria esperienza di docenti d’eccezione e pilastri storici del brand Zelig come il direttore artistico Giancarlo Bozzo, l’autore storico Carlo Turati e il comico e autore Antonello Taurino. Oltre alla parte teorica del mattino, ogni pomeriggio i corsisti vivranno un confronto vivo e diretto con alcuni dei volti più affermati della comicità nazionale, i quali illustreranno il proprio metodo di scrittura, l’interpretazione, l’uso del corpo, i tempi scenici e la gestione delle pause, spaziando tra performance live, teatrali, televisive, cinematografiche, radiofoniche e social. Il prestigioso calendario degli ospiti pomeridiani vedrà alternarsi sul palco Cinzia Marseglia il 22 giugno, Marco Colonna il 23, Corinna Grandi il 24, Vincenzo Comunale il 25, Gigi Rock il 26 e Fausto Solidoro il 27 giugno. Trattandosi di un’opportunità interamente gratuita e a posti limitati, gli organizzatori invitano tutti gli interessati a candidarsi il prima possibile inviando una mail di richiesta iscrizione all’indirizzo giancarlobozzo@lezgostudio.it, per non perdere la possibilità di partecipare a un evento che unisce magistralmente la valorizzazione del territorio alla crescita artistica sotto il segno della legalità e del divertimento.