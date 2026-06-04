“Tamara e il Demone”, due spettacoli a Corte de’ Miracoli a Maglie, domani e domenica, per chiudere “Per voce sola”

MAGLIE (Lecce) – L’amore vince su tutto? Un’altra prima assoluta, domani (venerdì 5 giugno) e domenica (7 giugno), per la rassegna “Per voce sola”, che chiude in bellezza la stagione 2025-’26 della Corte de’ Miracoli a Maglie (via Sante Cezza 5): “Tamara e il Demone”, che vede il debutto di Matteo Colazzo, interprete, regista e autore di questo spettacolo, tratto da “Il Demone” di Michail Jur’evič Lermontov.

Una fiaba a lume di candela che intreccia umorismo, romanticismo e tragedia tra le vette del Caucaso, fra castelli e monasteri. Un matrimonio, giorno di festa, l’inizio di una nuova vita per Tamara e il suo sposo. Prima che il rito possa completarsi, però, si alza un vento avverso sugli sposi e su chi li circonda: qualcosa di oscuro rivolge le sue attenzioni sulla sposa. Un’ombra, un sibilo, la tentazione: un racconto intenso, sfaccettato, divertente e malinconico, uno spettacolo che prova a rispondere alla domanda di cui sopra – L’amore vince su tutto? – usando la classica formula fiabesca del “C’era una volta…”. Un viaggio attraverso la complessità del male e la semplicità dell’amore: perché anche nell’oscurità più assoluta resta intatto il desiderio di essere amati.

Venerdì 5 giugno alle 20.45, domenica 7 giugno alle 18.45. Ticket d’ingresso 12 euro, prevendita online diyticket.it