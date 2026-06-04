Domenica 28 giugno Níkē Piano Trio in “Quant’è bella giovinezza”

LECCE – Le atmosfere romantiche di Brahms e le tensioni espressive di Shostakovich saranno protagoniste del nuovo appuntamento con “Classica d’Estate… & wine” 2026, in programma domenica 28 giugno nella suggestiva Sala Giardino di Lecce, in Via Lino Suppressa, traversa di Via Petraglione. Sul palco il Níkē Piano Trio, formazione composta da Federica Franchi al violino, Alessandro Mauriello al violoncello e Valeria Fasiello al pianoforte, con il concerto dal titolo “Quant’è bella giovinezza”.

Il trio accompagnerà il pubblico in una serata intensa e ricca di sfumature emotive attraverso due grandi pagine della letteratura cameristica: il “Trio op. 8 n. 1” di Johannes Brahms e il “Trio n. 1” di Dmitrij Shostakovich. Due opere profondamente diverse per linguaggio e atmosfera, ma accomunate da un dialogo musicale continuo tra i tre strumenti.

Protagonisti della serata saranno tre giovani musicisti già affermati in ambito nazionale e internazionale.

Federica Franchi, violinista bolognese, si è diplomata con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio “Achille Peri” di Reggio Emilia e prosegue attualmente la sua formazione presso la Kunst Universität Graz. Ha collaborato con importanti orchestre italiane, tra cui l’Orchestra Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna, e ha approfondito la musica da camera presso l’Accademia Stauffer di Cremona con artisti di fama internazionale. Con il Trio Febo ha vinto il Ricordi/UMPC Award nell’ambito del Filippo Nicosia Chamber Music Award.

Il violoncellista Alessandro Mauriello, classe 2003, si è diplomato con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano e si è perfezionato tra Italia e Austria con importanti maestri del panorama internazionale. Svolge una significativa attività cameristica in Italia e all’estero ed è membro del Thumós Quartet, con cui frequenta la Stauffer Academy di Cremona sotto la guida del Quartetto di Cremona. Ha collaborato in duo con Bruno Canino e si è esibito come solista in Europa, Stati Uniti e Messico.

La pianista salentina Valeria Fasiello affianca a un’intensa attività concertistica un importante impegno nella progettazione culturale. Diplomata con lode e specializzata presso il Conservatorio di Monopoli, ha conseguito un Master all’Accademia del Teatro alla Scala di Milano ed è vincitrice di oltre venti concorsi internazionali. Si è esibita in prestigiose sale da concerto come la Philharmonie di Parigi e l’Auditorium di Jakarta ed è attualmente Direttrice Artistica di Salento Classica e vicepresidente di Piano City Lecce.

L’incontro tra i tre musicisti darà vita a una serata di grande intensità artistica, in cui eleganza cameristica, sensibilità interpretativa e dialogo musicale si fonderanno in un’esperienza d’ascolto coinvolgente.

Prima del concerto, gli ospiti potranno rilassarsi negli spazi della Sala Giardino degustando un calice di vino della Cantina Apollonio, lasciandosi avvolgere dall’atmosfera intima e conviviale che caratterizza la rassegna.

Il concerto avrà inizio alle ore 20.45, con ingresso in giardino e apertura botteghino dalle ore 20.

Biglietti disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina (in Viale Oronzo Quarta 20 a Lecce o con bonifico; tel. 348 0072654 – 348 0072655; email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com), online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce. Partner della manifestazione Banca Popolare Pugliese e Apollonio Vini.

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Fino a quattro giorni prima di ogni concerto, i biglietti costano per tutti 10 €.

Fino all’11 giugno l’abbonamento agli otto eventi della rassegna costa 55 €.

Negli ultimi tre giorni prima di ogni concerto i biglietti saranno in vendita alle normali tariffe.

ABBONAMENTO A 8 CONCERTI

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* RIDOTTO: Over 65 | Docenti | Studenti

** CONVENZIONI: Abbonati 56^ Stagione Serale e Concerti con Aperitivo CMS 25/26 | Soci FAI | Dipendenti e Studenti Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce ed “Università del Salento” | Dipendenti Banca Popolare Pugliese | Iscritti agli Ordini di: Ingegneri, Farmacisti, Architetti e Avvocati della Provincia di Lecce | Cral Inps Lecce | Pro Loco Lecce

*** SPECIALE: Under 35 | Disabili e Accompagnatori | Gruppi di almeno 8 persone, allievi e accompagnatori di scuole convenzionate

Per l’acquisto online e nei punti vendita Vivaticket è previsto un diritto di prevendita aggiuntivo di € 1,50 per i biglietti e di € 3,50 per gli abbonamenti

Le riduzioni verranno applicate dietro presentazione del relativo documento che le consente.

I disabili in carrozzina hanno diritto all’ingresso gratuito previo contatto telefonico con la biglietteria della Camerata al 3480072655.

Le tariffe “Convenzioni” e “Speciale” sono disponibili solo presso la sede della Camerata Musicale Salentina o con bonifico.

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Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell’iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Dona anche tu!

Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto e utilizzare i biglietti sospesi possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.