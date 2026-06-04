A Veglie mostra storica per gli 80 anni della Repubblica, esposta l’urna del 2 giugno 1946

VEGLIE (Lecce) – In occasione dell’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana, il Comune di Veglie ha inaugurato la mostra “Ottant’anni di Repubblica”, un percorso espositivo che ripercorre la storia democratica del Paese attraverso documenti e testimonianze di straordinario valore storico.

La mostra, curata da Enzo De Benedittis, resterà aperta al pubblico per due settimane e consentirà ai visitatori di ammirare una raccolta di manifesti originali rinvenuti nell’arco degli ultimi ottant’anni di vita repubblicana, offrendo uno spaccato significativo dell’evoluzione politica, sociale e culturale dell’Italia.

Tra i pezzi più preziosi esposti figura l’urna originale utilizzata a Veglie durante il referendum istituzionale del 2 giugno 1946, attraverso il quale gli italiani scelsero la forma repubblicana dello Stato, segnando una delle pagine più importanti della storia nazionale.

L’iniziativa si inserisce nel programma delle celebrazioni organizzate dal Comune di Veglie per rendere omaggio ai valori fondanti della Repubblica, alla partecipazione democratica e alla memoria collettiva della comunità.

“Questa mostra rappresenta un’occasione preziosa per riscoprire le nostre radici democratiche e per riflettere sul significato della scelta compiuta dagli italiani ottant’anni fa”, dichiara la Sindaca Mariarosaria De Bartolomeo. “Attraverso documenti autentici e testimonianze storiche legate anche alla nostra comunità, vogliamo offrire soprattutto alle nuove generazioni l’opportunità di conoscere e comprendere il percorso che ha portato alla nascita della Repubblica. La presenza dell’urna originale utilizzata a Veglie nel referendum del 1946 conferisce a questa esposizione un valore particolarmente simbolico ed emozionante, perché ci permette di toccare con mano un momento che ha cambiato il destino del nostro Paese.”