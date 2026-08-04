NARDO‘ (Lecce) – Mercoledì 5 agosto torna la rassegna per famiglie I Teatri di Torrenova. Il terzo appuntamento porta in scena il teatro d’ombre con lo spettacolo BanDita di e con Silvio Gioia. Appuntamento alle ore 20.30 (sipario ore 21, biglietto unico a 7 euro) nel cuore del Parco Naturale Regionale di Porto Selvaggio e Palude del Capitano, a Masseria Torrenova, che da 15 edizioni accoglie questo cartellone dedicato ad un pubblico senza età, dagli 0 ai 99 anni. La XVI edizione de Teatri di Torrenova è organizzato da TerramMare Teatro e sostenuta da Regione Puglia, Ministero della Cultura e Comune di Nardò.

BanDita è uno spettacolo che si propone come un susseguirsi di scene sviluppate con diverse tecniche di teatro d’ombre: dal gioco con le mani delle ombre cinesi, al coinvolgimento dell’ombra di tutto il corpo che si trasforma creando diversi personaggi. Si alternano grandi suggestioni visive, date dall’incrocio di luci e ombre, a scene ironiche, date da sketch di piccoli personaggi creati con le mani.

Alcuni spettatori sono invitati a giocare, creando delle scene.

In un gran finale a sorpresa, il pubblico è coinvolto a far brillare luce nel buio.

Un’occasione per bambini di tutte le età di vivere un’esperienza favolosa.

Prossimi appuntamenti: mercoledì 12 agosto TerramMare Teatro presenta Drillo, liberamente tratto da “Abbaiare stanca” di Pennac, storia di un’amicizia tra una bambina e un cane abbandonato; chiude la rassegna, il 18 agosto, Nena di Teatro Blu, spettacolo comico-poetico sui diritti dei bambini che fa dell’immaginazione il proprio motore narrativo.