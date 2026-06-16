Trax Road 5.0, arrivano 10 milioni: Lecce ridisegna il volto delle periferie tra verde, mobilità e innovazione

LECCE – Con quasi dieci milioni di euro finanziati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comune di Lecce mette a segno uno degli investimenti più rilevanti degli ultimi anni sul fronte della rigenerazione urbana. Il progetto “Trax Road 5.0”, approvato e finanziato integralmente nell’ambito del bando nazionale dedicato ai piani di sviluppo delle aree dismesse o in disuso, consentirà di recuperare e trasformare un’ampia porzione di territorio compresa tra i quartieri Kolbe-Battista e San Sabino, lungo l’asse che collega il capoluogo salentino alla marina di San Cataldo.

La Commissione di valutazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha infatti ammesso a finanziamento il Piano di sviluppo presentato dall’amministrazione comunale di Palazzo Carafa, assegnando la somma complessiva di 9.987.483 euro. Un intervento che punta a restituire piena funzionalità a una delle aree più strategiche della città attraverso opere di infrastrutturazione, mobilità sostenibile, innovazione digitale e valorizzazione del verde urbano.

Tra gli interventi previsti figura la riqualificazione funzionale della Trax Road con la realizzazione di parcheggi intelligenti. Su una superficie di oltre 18 mila metri quadrati nasceranno circa 480 posti auto e 24 stalli per ciclomotori, per un investimento di oltre 2 milioni di euro. Un altro tassello fondamentale riguarda il recupero ambientale e la valorizzazione del Parco “Melissa Bassi”, oggi in stato di degrado e inutilizzato, che sarà interessato da opere di rigenerazione inclusiva e sostenibile per un importo di 1,35 milioni di euro.

Particolarmente significativo anche il progetto di riqualificazione dell’asse viario Lecce-San Cataldo, destinato a trasformarsi da strada di scorrimento veloce a strada urbana di quartiere. L’intervento, finanziato con quasi 2,9 milioni di euro, prevede la riprogettazione della carreggiata, la realizzazione di una pista ciclabile lunga 1.730 metri, una nuova rotatoria tra viale Giovanni Paolo II, via Carlo Leo e via Lucca, oltre ad attraversamenti pedonali e ciclabili e sistemi per la moderazione del traffico e la riduzione della velocità.

Il piano comprende inoltre la realizzazione di un nuovo parco urbano multifunzionale su un’area dismessa di circa 15.500 metri quadrati adiacente al Parco Melissa Bassi. L’area sarà trasformata in uno spazio dedicato allo sport, alle attività sociali e all’inclusione, con un investimento di quasi 1,8 milioni di euro.

A completare il programma c’è il progetto “Trax Road 5.0”, la componente tecnologica e digitale dell’intero piano. Con un finanziamento di 1,956 milioni di euro sarà sviluppato un avanzato sistema di governance urbana basato sull’Urban Digital Twin, considerato strategico da Unione Europea e Nazioni Unite, che consentirà di programmare, monitorare e gestire in modo predittivo e integrato tutte le trasformazioni dell’area, dai parcheggi intelligenti ai nuovi parchi fino alla viabilità sostenibile.

“Questo finanziamento rappresenta una straordinaria opportunità per dare finalmente piena attuazione alla vocazione originaria della Trax Road e delle aree che la circondano – afferma il sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone –. Parliamo di uno spazio concepito per essere un luogo di incontro, di svago, di attività all’aria aperta e di connessione tra quartieri, ma che negli anni non ha potuto esprimere appieno tutte le sue potenzialità. Con questi interventi renderemo il grande sistema del verde realmente fruibile dai cittadini, sicuro, accessibile e funzionale alle esigenze delle famiglie, dei giovani, degli anziani e delle associazioni. Restituiremo alla comunità un’area pensata per il tempo libero e per la socialità, valorizzando le finalità per le quali era stata progettata e realizzata”.

Il primo cittadino sottolinea anche il valore ambientale e strategico dell’intervento: “L’intervento consentirà inoltre di ampliare e rafforzare le aree verdi contigue, consolidando uno dei più importanti polmoni urbani della città lungo la direttrice Lecce-San Cataldo, la marina più vicina al capoluogo, distante appena dieci chilometri. Un corridoio verde che potrà diventare sempre più un elemento identitario della città e un punto di riferimento per la qualità urbana e ambientale”.

Secondo la sindaca Adriana Poli Bortone, il progetto assume un’importanza ancora maggiore alla luce degli altri investimenti in corso nella stessa zona. “La rigenerazione della Trax Road assume un significato ancora più rilevante se consideriamo la sua collocazione strategica, a ridosso dello stadio comunale, anch’esso interessato da un importante progetto di copertura e riqualificazione in vista dei Giochi del Mediterraneo. Si sta delineando un sistema urbano nuovo, capace di integrare sport, mobilità sostenibile, verde pubblico e servizi, generando benefici concreti per i residenti e per l’intera città. Siamo convinti che questo investimento possa rappresentare una forte spinta alla vivibilità del quartiere, favorendo nuove opportunità di aggregazione, servizi e qualità della vita. È un progetto che guarda al futuro, ma che recupera e rilancia l’idea originaria da cui tutto era partito: trasformare questa parte della città in un luogo vivo, attrattivo e pienamente integrato nel tessuto urbano di Lecce”.

Soddisfatto anche il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici, Roberto Giordano Anguilla, che evidenzia la portata politica dell’operazione: “Intercettare questo finanziamento per un’opera di urbanizzazione e riqualificazione di quella zona è per noi il raggiungimento di un obiettivo politico di mandato, così come indicato nel programma, con l’attenzione evidenziata verso le periferie e le marine. Il finanziamento ci darà la possibilità di completare quella che di fatto è un’incompiuta, cioè l’opera di ricucitura urbanistica di aree che, a questo punto, finalmente non si chiameranno più 167. L’intervento, infatti, costituisce anche una ricucitura sociale. Consentitemi di ringraziare gli uffici per il lavoro che hanno svolto per raggiungere questo importante risultato”.

Con il via libera della Presidenza del Consiglio, la Trax Road si prepara così a diventare uno dei più ambiziosi laboratori di rigenerazione urbana del Mezzogiorno, con l’obiettivo di trasformare un’area periferica in una nuova centralità urbana fondata su verde pubblico, innovazione, mobilità sostenibile e qualità della vita.