Anna accende la notte della Praja: Gallipoli capitale della musica da discoteca e del divertimento

Questa sera, 8 agosto, la rapper rivelazione protagonista del Sottosopra Fest. Il locale di Baia Verde conferma il suo ruolo di grande palcoscenico dell’estate salentina, con una programmazione che mette in fila alcuni dei nomi più importanti della scena italiana e internazionale

GALLIPOLI – Le notti dell’estate salentina hanno ormai un indirizzo diventato familiare a migliaia di giovani provenienti da tutta Italia: la Praja Gallipoli. Nel cuore di Baia Verde, a pochi passi dal mare, il grande club gallipolino continua a trasformare ogni serata in un evento e questa sera, venerdì 8 agosto, i riflettori saranno puntati su Anna, una delle protagoniste assolute della nuova scena rap e urban italiana.

L’appuntamento rientra nel Sottosopra Fest, la rassegna che nell’estate 2026 porta tra Gallipoli e Bari alcuni dei nomi di punta del panorama urban. Sul palco della Praja Anna arriva nel pieno di una carriera che l’ha imposta tra le artiste più ascoltate dalle nuove generazioni, con un linguaggio e un’immagine capaci di intercettare soprattutto il pubblico giovanissimo. La serata è in programma dalle 23.30.

Ma l’arrivo di Anna è soltanto una delle tessere di un calendario che sta facendo della Praja uno dei grandi punti di riferimento della nightlife salentina. In queste settimane dalla consolle e dal palco del locale stanno passando, uno dopo l’altro, artisti, rapper e dj di primo piano.

Una sequenza di nomi che racconta meglio di qualsiasi slogan la dimensione raggiunta dal club gallipolino. La Praja non è più soltanto una discoteca legata al turismo estivo di Gallipoli, ma un palcoscenico capace di intrecciare dance, techno, rap, trap e pop, intercettando linguaggi e generazioni differenti. La programmazione costruisce praticamente ogni notte un evento diverso e trasforma Baia Verde in uno dei poli del divertimento estivo del Mezzogiorno.

Questa sera sarà ANNA a raccogliere il testimone. Migliaia di ragazzi sono pronti a ritrovarsi sotto il palco per una notte che unisce il fenomeno della nuova musica italiana alla macchina dello spettacolo della Praja. E mentre Gallipoli vive il cuore dell’agosto turistico, il locale continua a mettere in fila star e grandi nomi: una passerella musicale che, notte dopo notte, porta nel Salento una fetta importante dello spettacolo e della nightlife nazionale e internazionale.