Festa di Sant’Oronzo con Luna Park in via Bari: gli interventi per limitare i disagi. Fiera del bestiame più corta con troppo caldo

LECCE – Saranno soprattutto due le novità a caratterizzare la festa di Sant’Oronzo 2026: il trasferimento del Luna Park in via Bari e una Fiera del bestiame con l’orologio condizionato dal termometro. L’amministrazione comunale ha definito l’organizzazione dei festeggiamenti per i Santi Oronzo, Giusto e Fortunato, con le celebrazioni religiose dal 23 al 27 agosto e la Fiera commerciale dal 23 al 26. Ieri la giunta Poli Bortone ha deliberato tutti i particolari, dalle bancarelle alla fiera, fino alla nuova ubicazione delle giostre.

Il cambiamento più evidente riguarda le giostre. I lavori allo stadio “Ettore Giardiniero”, legati ai Giochi del Mediterraneo, e l’indisponibilità dei piazzali Rozzi e Adamo hanno costretto il Comune a individuare una nuova sistemazione. La scelta è caduta sull’area del mercato bisettimanale di via Bari, ritenuta sufficientemente ampia e accessibile. Le attrazioni potranno arrivare dalle 15 del 21 agosto e resteranno fino al 29, considerando anche i tempi necessari per montaggio e smontaggio.

Una decisione che ha già sollevato le preoccupazioni dei residenti per traffico e rumore. Proprio per la vicinanza delle abitazioni dovranno essere adottate, d’intesa con i giostrai, misure per contenere musica ed emissioni sonore e limitare i disagi anche per gli animali d’affezione. I Lavori pubblici prepareranno preventivamente l’area, intervenendo anche sulle barriere in cemento. Nella stessa zona sarà concentrata l’offerta gastronomica: i food truck saranno collocati tra via Bari e via Antonio Lisi e potranno rimanere per l’intero periodo del Luna Park, evitando così di disseminare i mezzi lungo il percorso della Fiera.

Le bancarelle resteranno invece nel cuore della città. Sono previsti circa 215 posteggi, distribuiti tra viale Marconi, via Cavallotti, viale Lo Re e via Costa. Esce dal percorso via XXV Luglio, interessata dai lavori sulla pavimentazione. Il numero degli stalli potrà variare in base a rinunce e metrature richieste. L’assegnazione avverrà tramite bando, tenendo conto, in caso di più domande, della professionalità maturata nel commercio su aree pubbliche, dell’anzianità dell’impresa e di quella acquisita nel posteggio richiesto.

Per i giorni della festa sarà concessa inoltre una deroga al regolamento comunale: gli esercizi situati nelle strade della Fiera potranno utilizzare all’esterno erogatori e spillatori di bevande alla spina, normalmente vietati. Particolare attenzione sarà riservata il 26 agosto alla Fiera del bestiame di Frigole, ospitata tra il campo sportivo, via Raimondo Almagià e le aree circostanti. Sarà consentita esclusivamente la commercializzazione di animali da reddito. L’orario inizialmente previsto era dalle 6 alle 14, ma la chiusura non sarà inderogabile: verrà valutata sulla base delle condizioni climatiche e, in presenza di caldo eccessivo, la Fiera terminerà prima, evitando di esporre gli animali alle temperature più elevate.

Dal 22 al 27 agosto, infine, piazzetta Castromediano, piazzetta Riccardi e il porticato di Palazzo di Città ospiteranno “Tra Pumi e Negroamaro”, con artigianato, degustazioni e prodotti enogastronomici. Polizia locale e settore Ambiente saranno impegnati rispettivamente sul fronte della viabilità e su quello della pulizia e dei servizi. Una festa di Sant’Oronzo che conserverà il suo cuore nel centro cittadino, ma allargherà quest’anno i propri confini: fino a via Bari per il divertimento e fino a Frigole, dove sarà il caldo a decidere quando dovrà calare il sipario sulla Fiera del bestiame.