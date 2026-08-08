Litfiba, grande concerto a Melpignano con sonorità di cui la musica italiana ha ancora bisogno

Concerto dei Litfiba, 7 agosto 2026 a Melpignano grande evento per la storica band post-punk i Litfiba ritornata in tour per il quarantesimo anniversario dell’album 17 Re.

Nella splendida cornice del Palazzo Marchesale, i Litfiba nella formazione originale offrono uno spettacolo musicale fatto di sonorità e temi ormai scomparsi dalla scena musicale italiana. I fiorentini di via De Bardi rappresentano la “prima guardia” di una generazione ribelle, che oggi è ancora attenta alla critica sfrontata e provocatoria dei temi più delicati quali la guerra e la violenza, di cui particolarmente evidenziata dalle parole di Pelú la questione palestinese. Brani come “Oro nero”, “Ferito”, “Tango”, “Sulla Terra”, la traccia scomparsa e mai composta fino ad oggi “17 Re” e l’indimenticabile “Apapaia” sono un manifesto pacifico ancora estremamente attuale e senza tempo della lotta concettuale contro la guerra.

Non manca ovviamente l’eros, l’eccesso con chiavi enigmatiche, che ha contraddistinto negli anni il sound a tratti marcatamente mellifluo della band scandito da “Gira nel mio cerchio”, “Univers”, “Cafè, Mexal e Rosita” e “Resta” un manifesto punk di un ritrovato e fisiologico disagio giovanile, attuale oggi come negli anni Ottanta. In fine i Litfiba ci lasciano con altri pezzi indimenticabili che esulano da 17 Re ma che fanno parte della Trilogia del Potere, cioè da “Desaparecido” del 1985 e “Litfiba 3” del 1988. Ritornando sul tema della guerra e della contaminazione in medio oriente con “Istanbul”, sui crimini delle riserve indiane con “Tex” e “Cangaicero”, poi l’energica e martellante “La Preda” per arrivare alla malinconica e immortale “Eroe nel Vento” dedicata a coloro i quali gli hanno lasciati, uno su tutti il compianto batterista Ringo De Palma. Chiudono il concerto provocando scherzosamente il comune di Melpignano sulla presenza di un murales sul comune dedicato ai CCCP-Fedeli alla Linea e non a loro, facendo ricordare proprio gli eventi in collaborazione con la band emiliana in Russia e a melpignano proprio negli anni di 17 Re. I Litfiba con questo tour si riconfermano una istituzione del rock e del punk italiano.