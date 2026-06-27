Truffa ad un’anziana a Botrugno: i Carabinieri bloccano una ventenne in strada con il bottino in mano

BOTRUGNO (Lecce) – I truffatori usano sempre la stessa arma: spaventano gli anziani toccando i loro affetti più cari e mettendogli fretta.

Ma questa volta, a Botrugno, i Carabinieri hanno rovinato i loro piani grazie all’aiuto dei cittadini. Una ragazza di vent’anni è finita in carcere, mentre il suo complice è riuscito a scappare a piedi nei campi.

Tutto è iniziato con una serie di telefonate sospette arrivate a diversi anziani del paese. C’era qualcuno che al telefono si spacciava per un parente e chiedeva soldi. Gli anziani, insospettiti, hanno subito avvisato i Carabinieri, che hanno fatto scattare i controlli in tutta la zona.

Durante i controlli, i militari hanno notato un piccolo SUV scuro fermo vicino alla casa di una signora. Quando si sono avvicinati per controllare i documenti, il conducente ha premuto l’acceleratore ed è scappato a tutta velocità, violando ogni regola del codice della strada.

L’inseguimento è finito alla periferia di San Cassiano: l’autista ha inchiodato, ha abbandonato l’auto, che è risultata presa a noleggio, ed è corso via a piedi tra le campagne, riuscendo per ora a far perdere le proprie tracce.

Contemporaneamente, altri passanti hanno segnalato ai Carabinieri una ragazza che si aggirava con fare sospetto nel centro di Botrugno. Quando la giovane ha visto le divise ha cercato di scappare, ma i militari l’hanno bloccata subito.

Nelle borse della ragazza, una ventenne arrivata dalla provincia di Bari, c’era la prova del reato, una busta con quasi 6.000 euro in contanti, un sacchetto pieno di gioielli d’oro (catene, orecchini e un orologio) del valore di circa 3.000 euro.

La ragazza non ha saputo spiegare da dove arrivassero tutti quei soldi e l’oro.

I Carabinieri ci hanno messo pochissimo a ricostruire la storia. Poco prima, un’anziana di 81 anni era stata terrorizzata al telefono da una donna che si fingeva sua nipote: “Papà ha un grave problema con la giustizia, servono subito soldi e gioielli”.

La nonnina, convinta di aiutare il figlio, ha raccolto tutto quello che aveva in casa ed è andata nella piazza del paese. Lì, seguendo le indicazioni del telefono, ha consegnato il sacco proprio alla ventenne, che indossava i vestiti descritti nella chiamata.

Fortunatamente l’intervento dei Carabinieri è stato talmente rapido che l’anziana riavrà indietro fino all’ultimo centesimo e tutti i suoi ricordi d’oro.

La ragazza è stata portata nel carcere di Lecce. Controllando l’auto usata dal complice, i militari hanno scoperto che la stessa macchina era già stata usata il 31 marzo scorso, sempre a Botrugno, per un’altra truffa da ben 14.500 euro ai danni di un’altra anziana. La caccia al complice scappato nei campi rimane aperta.

Il consiglio dei Carabinieri:

Se un parente, un finto avvocato o un finto carabiniere vi chiama al telefono chiedendo con urgenza soldi o oro per risolvere un guaio: riattaccate subito. Poi chiamate il 112. Bastano pochi minuti per evitare che i truffatori vi rovinino la giornata.