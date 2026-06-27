Anziana raggirata a Lecce: la Polizia si nasconde in casa e arresta i truffatori in diretta

LECCE – Ieri mattina a Lecce è andata in scena una truffa da film, ma fortunatamente con un finale diverso dal solito.

Due truffatori sono caduti nella loro stessa trappola e sono finiti in manette grazie alla prontezza di una signora e al blitz della Polizia.

Tutto è iniziato con una telefonata sul telefono di casa, dall’altra parte del filo, un uomo si è presentato come un “Maresciallo dei Carabinieri” e ha dato una notizia terribile alla donna: “Suo parente ha fatto un grave incidente stradale. Ci sono 7.000 euro di danni e rischia il carcere se non si paga subito”.

L’anziana, spaventata, è stata convinta a raccogliere tutti i soldi e i gioielli che aveva in casa e a metterli in una scatola sul letto. Il finto carabiniere le ha detto che a breve sarebbe passato un “incaricato del giudice” a ritirare tutto.

Mentre era al telefono, però, la signora è riuscita a mantenere la calma e a chiamare di nascosto il 112 per chiedere aiuto.

Gli agenti della Squadra Mobile, che erano già in zona per dei controlli, sono corsi a casa della donna. Invece di aspettare fuori, sono entrati nell’appartamento e si sono nascosti.

Poco dopo è arrivato il truffatore. È entrato in casa, è andato dritto in camera, ha preso la scatola con l’oro ed è uscito dalla stanza. Ma ad aspettarlo nel corridoio c’erano i poliziotti in borghese, che lo hanno bloccato immediatamente e hanno restituito i gioielli alla signora.

Preso anche il complice in auto

Nel frattempo, un’altra pattuglia ha bloccato in strada il complice che aspettava in macchina con il motore acceso, pronto a scappare.

Addosso e nell’auto l’uomo aveva altri gioielli (probabilmente rubati a qualcun altro), 365 euro in contanti e un po’ di cocaina.

I due, due uomini di 52 e 34 anni arrivati da Brindisi, sono stati arrestati. Oggi il giudice ha confermato per loro gli arresti domiciliari. Inoltre, il Questore li ha cacciati da Lecce: non potranno rimetterci piede per i prossimi quattro anni.

A tal proposito, ecco cose semplici da ricordare:

Polizia e Carabinieri non chiedono mai soldi o oro. Se qualcuno si presenta a casa vostra o vi telefona chiedendo valori per evitare il carcere a un parente, è sempre una truffa.

Non fidatevi dei numeri che vi danno loro. I truffatori vi dicono di chiamare un numero per controllare? Non farlo, vi risponderà un loro complice. Riattaccate e chiamate voi un parente o il 112.

Non aprite la porta. Se avete un dubbio, lasciate la porta chiusa e chiamate subito la Polizia.