Spaccata in tabaccheria, caccia alla banda del SUV

ALESSANO (Lecce) – Colpo nella notte nella frazione di Montesardo, dove un commando composto da tre malviventi ha preso di mira la tabaccheria di piazza Sant’Antonio, riuscendo a dileguarsi con un bottino consistente in un quantitativo imprecisato di pacchetti di sigarette.

I ladri hanno agito con il favore del buio, attendendo le ore più tarde della notte per entrare in azione. Dopo aver forzato con determinazione la porta d’ingresso dell’attività commerciale, i tre, tutti con il volto travisato per evitare di essere riconosciuti, si sono introdotti nei locali facendo manbassa di bionde.

Il raid è scattato intorno alle 4.30 del mattino, ora in cui è entrato in funzione il sistema di allarme dell’esercizio. La segnalazione è rimbalzata immediatamente alla centrale della Vigilanza privata, che ha provveduto ad allertare le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri della stazione di Castrignano del Capo che hanno avviato i primi rilievi scientifici e planimetrici per raccogliere elementi utili alle indagini.

Le indagini sono ora entrate nel vivo e si concentrano sulla fitta rete di videosorveglianza della zona.

Gli investigatori stanno passando al setaccio i filmati delle telecamere di sicurezza della tabaccheria e della piazza, dai quali potrebbero emergere dettagli decisivi per identificare i componenti della banda.

Secondo gli elementi finora raccolti, i tre malviventi sarebbero scappati a bordo di un veicolo di grossa cilindrata, presumibilmente un SUV.

Il mezzo, al momento, risulta ancora da rintracciare. I carabinieri mantengono il massimo riserbo mentre i controlli sul territorio sono stati serrati.