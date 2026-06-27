Tentò di uccidere la fidanzata per gelosia: 25enne concorda pena in Appello e ottiene uno sconto

RACALE (Lecce) – Sconto di pena in Appello a seguito di un concordato. E la pena scende da 9 anni e 11 mesi a 6 anni e 11 mesi ottenendo peraltro l’immediata scercerazione. Questa la sentenza di secondo grado emessa dala Corte d’appello a carico di Giuseppe Proce, 25 anni, di Racale, responsabile dell’accoltellamento della sua fidanzata. Le accuse: tentato omicidio aggravato dai motivi abbietti e dalla relazione affettiva, violazione di domicilio, danneggiamento aggravato e minacce aggravate.

L’aggressione risale alla notte tra il 24 e il 25 giugno del 2024. Qualche birretta in compagnia degli amici di sempre mentre la coppia guardava in tv la partita dell’Italia contro la Croazia, agli Europei. Senza fare uso di droghe nonostante nella macchina di Proce, i carabinieri ritrovarono, con un’immediata perquisizione, 46 grammi di marijuana e 1 grammo di cocaina. Poi il 23enne riaccompagnò la ragazza a casa. Subito dopo, raccolte le confidenze di un amico, andò su tutte le furie. Si presentò in casa della fidanzata una prima volta: calci, pugni e minacce di uccidere la ragazza e la madre. Andato via, sempre con lo stesso amico, rientrò nuovamente.

Questa volta aveva due coltelli di 19 e 21 centimetri che utilizzava per la pesca. “Questa sera ammazzo te e tua madre”. Le urla, i fendenti, gli strepiti e infine il sangue. E l’accanimento quando la giovane, ormai stramazzata a terra, venne messa in salvo soltanto dall’immediato intervento del fratello “dall’irrefrenabile aggressione”. Poi Proce si scagliò anche contro la madre della fidanzata rimasta gravemente ferita anche lei: prognosi di 40 giorni. Andò molto peggio alla sua campagna: trasportata prima a Gallipoli e poi a Casarano dove venne sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. E la lenta e difficoltosa riabilitazione fisica e psicologica. “Sono pentito, non ricordo neppure di aver accoltellato la mia fidanzata” riferì Proce davanti al gip Marcello Rizzo nel corso dell’udienza di convalida del fermo.

Notificato l’avviso di conclusione, l’avvocata Alessandra Viterbo insieme al collega Ladislao Massari aveva chiesto una nuova consulenza medico-legale che potesse accertare l’effettiva gravità delle ferite e riqualificare così il reato in lesioni oltre all’ascolto dell’amico che aveva raggiunto l’abitazione della ragazza in compagnia di Proce. In primo grado, in favore della ragazza, la giudice ha disposto una provvisionale di 20mila euro, assistita dall’avvocato Francesco Fasano mentre e la madre, rappresentata dall’avvocato Marco Macagnino, verrà risarcita in separata sede.

Il responsabile, da qualche mese, si trova in una comunità mentre i suoi avvocati hanno già depositato ricorso in Cassazione.