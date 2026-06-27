“Tu, in caso di emergenza, sai cosa fare?” Salice Salentino sceglie la cultura della prevenzione

SALICE SALENTINO – Folta e attenta partecipazione, giovedì sera al Centro Polifunzionale, all’incontro pubblico dedicato al Piano di Emergenza Comunale. Protagonisti i cittadini, i volontari della Protezione Civile e l’Amministrazione comunale.

C’è una domanda, tanto semplice quanto decisiva, che ha fatto da filo conduttore alla serata di giovedì 25 giugno al Centro Polifunzionale di via Pasquale Leone: «Tu, in caso di emergenza, sai cosa fare?». Attorno a questo interrogativo si è raccolta una cittadinanza numerosa e partecipe, segno che il tema della sicurezza del territorio non viene più percepito come adempimento burocratico, ma come questione che riguarda da vicino la vita di ciascuno.

L’incontro, promosso dal Comune di Salice Salentino insieme ai volontari della Protezione Civile, ha avuto l’obiettivo di avvicinare la comunità al Piano di Emergenza Comunale, lo strumento che disciplina la risposta del territorio nelle situazioni di rischio. Tre i passaggi attorno ai quali si è articolata la serata: conoscere i rischi e le criticità specifiche del nostro territorio; individuare le aree di attesa e i punti di ammassamento previsti dal piano, ovvero i luoghi sicuri verso cui dirigersi e in cui ricevere i primi soccorsi; comprendere, infine, che cos’è e come opera il Centro Operativo Comunale, il C.O.C., l’organo che si attiva esclusivamente nelle emergenze per coordinare le operazioni di soccorso e l’assistenza alla popolazione.

Un ruolo centrale è stato riservato ai volontari dell’associazione “Emergenza Salice Salentino”, presidio prezioso che, nei momenti più difficili, mette competenza e generosità al servizio della collettività. È a partire dal loro lavoro quotidiano, e dalla scelta di incontrare direttamente i cittadini, che l’iniziativa ha trovato la sua cifra più autentica: fare della prevenzione non un dovere imposto, ma una conoscenza condivisa.

All’incontro ha partecipato attivamente la vicesindaca Iolanda Verdesca, assessora alla Polizia Locale e alla Protezione Civile, Salvatore Bisanti presidente del coordinamento provinciale di Lecce e Oscar Coluccia come Disaster Manager. La scelta di illustrare il Piano di Emergenza fuori dalle stanze del Municipio risponde alla volontà dell’Amministrazione di favorire il dialogo e il confronto diretto con la comunità, unendo il rigore delle procedure tecniche a una concreta vicinanza ai cittadini.

Perché, è stato il messaggio condiviso della serata, di fronte all’emergenza la differenza la fanno la preparazione e la consapevolezza. Ogni cittadino informato è, a suo modo, un primo presidio di protezione civile. Da Salice Salentino arriva così un segnale chiaro: la sicurezza è una responsabilità collettiva, e la comunità che impara a coltivarla è già, oggi, una comunità più forte.