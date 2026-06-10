Un leccese alla guida di Federterziario Puglia

PUGLIA – Passaggio di testimone ai vertici di Federterziario Puglia.

Il Consiglio direttivo dell’associazione si è riunito nelle scorse ore per il rinnovo delle cariche sociali, nominando Maurizio Renna, già presidente di Federterziario Lecce, nuovo presidente regionale.

Renna succede ad Alessandro Franco, attuale Segretario Generale della Confederazione che, restando comunque in consiglio, continuerà a seguire da vicino le dinamiche pugliesi, pur concentrando il proprio impegno sulle attività e sulle strategie nazionali.

Il rinnovo delle cariche segna un avvicendamento nel segno della continuità, affidando la guida regionale a una figura di consolidata esperienza nel mondo della rappresentanza d’impresa. Un passaggio di consegne che punta a rafforzare ulteriormente il ruolo della realtà associativa sul territorio pugliese e la sua presenza nei principali tavoli di confronto istituzionale.

«Sono contento per la fiducia che il Consiglio ha riposto nella mia persona – commenta il neoeletto presidente Maurizio Renna –. L’obiettivo del prossimo mandato sarà confermare la Puglia tra le regioni trainanti dell’intera Confederazione nazionale, consolidando la presenza sui territori provinciali e rafforzando il ruolo dell’associazione nei più importanti tavoli istituzionali».

«Dopo anni alla guida di Federterziario Puglia – conclude il presidente uscente, Alessandro Franco – non posso che ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di importanti risultati e che mi hanno accompagnato in questo percorso. Continuerò a svolgere il mio ruolo di consigliere certo che Federterziario Puglia saprà proseguire nella crescita intrapresa, raggiungendo traguardi sempre più ambiziosi. Un ringraziamento particolare va a Maurizio Renna e Alessandro D’Adamo che mi hanno affiancato nell’Ufficio di Presidenza e con i quali ho condiviso un lavoro intenso e ricco di soddisfazioni».