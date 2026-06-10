Sabato 20 giugno “Intrecci Sonori” con David Stefanovic e Rebecca Brindicci

LECCE – Sabato 20 giugno prosegue nella suggestiva Sala Giardino di Lecce, in Via Lino Suppressa, traversa di Via Petraglione, la rassegna “Classica d’Estate… & wine” 2026 con il concerto “Intrecci Sonori”, che vedrà protagonisti il mandolinista David Stefanović e la pianista Rebecca Brindicci. Un appuntamento che metterà al centro l’incontro tra tradizione e ricerca musicale, attraverso un affascinante dialogo tra mandolino e pianoforte.

Immersi nell’atmosfera raccolta e nel verde della Sala Giardino, gli spettatori saranno accompagnati in un percorso musicale elegante e coinvolgente, capace di valorizzare tutte le sfumature timbriche e poetiche del mandolino, strumento profondamente legato alla tradizione italiana ma sempre più presente anche nei repertori cameristici internazionali.

Il programma attraverserà sonorità differenti, alternando pagine brillanti e virtuosistiche a momenti di grande lirismo, in un viaggio musicale che unirà il fascino della musica romantica europea alla cantabilità mediterranea. Dalle eleganti variazioni di Giuseppe Leone alle atmosfere evocative e teatrali della celebre “Danse Macabre” di Camille Saint-Saëns, il concerto offrirà continui contrasti espressivi e timbrici. Grande spazio sarà dedicato anche alla musica di Raffaele Calace, figura centrale della storia del mandolino moderno, con pagine di straordinaria brillantezza tecnica e intensità melodica come il “Gran Preludio” e il “Concerto n. 2”, autentici capolavori del repertorio mandolinistico.

Protagonista della serata sarà David Stefanović, vincitore del concerto premio della Camerata al Concorso Musicale Internazionale “Erik Satie 2025” di Caprarica, giovane musicista già apprezzato per la sensibilità interpretativa e la capacità di rinnovare il repertorio mandolinistico con uno stile personale ed espressivo. Attraverso la tecnica e un suono ricco di sfumature, Stefanović restituisce al mandolino una dimensione concertistica moderna e coinvolgente.

Accanto a lui Rebecca Maria Brindicci, giovane pianista che si è distinta in numerosi concorsi pianistici nazionali e internazionali, tra cui Euterpe, Stravinskij, Eratai, Pietro Argento, Dinu Lipatti ed Ezio Bosso.

L’incontro tra i due musicisti darà vita a una serata all’insegna della delicatezza espressiva e della ricerca timbrica, in cui la musica diventerà racconto, emozione e condivisione.

Prima del concerto, il pubblico sarà accolto con un buon calice di vino della Cantina Apollonio, per vivere pienamente una serata all’insegna della musica, della convivialità e della bellezza in uno degli angoli più affascinanti dell’estate leccese.

Il concerto avrà inizio alle ore 20.45, con ingresso in giardino e apertura botteghino dalle ore 20.

Biglietti disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina (in Viale Oronzo Quarta 20 a Lecce o con bonifico; tel. 348 0072654 – 348 0072655; email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com), online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce. Partner della manifestazione Banca Popolare Pugliese e Apollonio Vini.

PROMO SPECIALE “CLASSICA D’ESTATE… & WINE” 2026

Acquista in anticipo i biglietti per Classica d’Estate… & wine 2026 e risparmia!

Fino a quattro giorni prima di ogni concerto, i biglietti costano per tutti 10 €.

Fino all’11 giugno l’abbonamento agli otto eventi della rassegna costa 55 €.

Negli ultimi tre giorni prima di ogni concerto i biglietti saranno in vendita alle normali tariffe.

ABBONAMENTO A 8 CONCERTI

Intero € 65, Promo, Convenzioni** e Speciale*** € 55

PREZZI dei BIGLIETTI

Intero € 15, Ridotto* € 12, Promo, Convenzioni** e Speciale*** € 10

* RIDOTTO: Over 65 | Docenti | Studenti

** CONVENZIONI: Abbonati 56^ Stagione Serale e Concerti con Aperitivo CMS 25/26 | Soci FAI | Dipendenti e Studenti Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce ed “Università del Salento” | Dipendenti Banca Popolare Pugliese | Iscritti agli Ordini di: Ingegneri, Farmacisti, Architetti e Avvocati della Provincia di Lecce | Cral Inps Lecce | Pro Loco Lecce

*** SPECIALE: Under 35 | Disabili e Accompagnatori | Gruppi di almeno 8 persone, allievi e accompagnatori di scuole convenzionate

Per l’acquisto online e nei punti vendita Vivaticket è previsto un diritto di prevendita aggiuntivo di € 1,50 per i biglietti e di € 3,50 per gli abbonamenti

Le riduzioni verranno applicate dietro presentazione del relativo documento che le consente.

I disabili in carrozzina hanno diritto all’ingresso gratuito previo contatto telefonico con la biglietteria della Camerata al 3480072655.

Le tariffe “Convenzioni” e “Speciale” sono disponibili solo presso la sede della Camerata Musicale Salentina o con bonifico.

CARTA DEL DOCENTE – CARTA DELLA CULTURA – CARTA DEL MERITO

Acquista con Carta del Docente, Carta della Cultura e Carta del Merito presso i nostri uffici o via email! Scegli come categoria “Spettacoli dal vivo” per Carta del Docente e “Concerti” per Carta della Cultura e Carta del Merito.

BIGLIETTO SOSPESO

Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell’iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Dona anche tu!

Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto e utilizzare i biglietti sospesi possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.